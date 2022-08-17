Стадион: Олимпиаштадион
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История личных встреч
Герта
Боруссия Д
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|1
|0.33
|Сердар Суат
|1
|0.33
|Йоветич Стеван
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ройс Марко
|1
|0.33
|Брандт Юлиан
|1
|0.33
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.33
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.33
|Вольф Мариус
|1
|0.33
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.33
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|2
|1
|Шуньич Иван
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4
Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1
Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д
Исход игры
Герта
8.6% (3)
Ничья
2.9% (1)
Боруссия Д
88.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
88.57% (31)
Меньше
11.43% (4)
Обе команды забьют
Да
85.71% (30)
Нет
14.29% (5)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
60% (21)
1:3 Боруссия Д
14.3% (5)
0:2 Боруссия Д
5.7% (2)
2:1 Герта
5.7% (2)
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