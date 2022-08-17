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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Герта
 
Позже
Боруссия Д

История личных встреч

Герта
Боруссия Д

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

28 матчей

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
К
1:1
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:1
К
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.33
Сердар Суат 1 0.33
Йоветич Стеван 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 1 0.33
Брандт Юлиан 1 0.33
Мукоко Юссуфа 1 0.33
Геррейро Рафаэль 1 0.33
Вольф Мариус 1 0.33
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.33

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 2 1
Шуньич Иван 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Сердар Суат 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Модест Антони 1 0
Ройс Марко 1 0
Джан Эмре 1 0
Мёнье Тома 1 0
Азар Торган 1 0
Вольф Мариус 1 0
Беллингем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4
Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1
Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Герта 8.3% (3)
    X 2.8% (1)
    Боруссия Д 88.9% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Боруссия Д
    4.78
    4.70
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д

    Исход игры
    Герта
    8.6% (3)
    Ничья
    2.9% (1)
    Боруссия Д
    88.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.57% (31)
    Меньше
    11.43% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    60% (21)
    1:3 Боруссия Д
    14.3% (5)
    0:2 Боруссия Д
    5.7% (2)
    2:1 Герта
    5.7% (2)
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    Герта
    Боруссия Д
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