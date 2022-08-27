Стадион: Prezero Arena
1:0
Конец матча
0'
1:0
39' ГолГайгер Деннис
59' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
72' Желтая карточкаПрёмель Гриша
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
39'
1:0
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
18
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Мэлоун МорисПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Аугсбург
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
24 матча
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.5
|Крамарич Андрей
|1
|0.25
|Гайгер Деннис
|1
|0.25
|Сков Роберт
|1
|0.25
|Даббур Мунас
|1
|0.25
|Кабак Озан
|1
|0.25
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.25
|Руди Себастьян
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|1
|0.25
|Йенсен Фредрик
|1
|0.25
|Хан Андре
|1
|0.25
|Удуохаи Феликс
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|1
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2
Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4
Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|15 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Бавария
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Аугсбург
Исход игры
Хоффенхайм
94.7% (107)
Ничья
4.4% (5)
Аугсбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
42.5% (48)
2:0 Хоффенхайм
23.9% (27)
1:0 Хоффенхайм
11.5% (13)
3:1 Хоффенхайм
9.7% (11)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:2 Хоффенхайм
3.5% (4)
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