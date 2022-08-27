Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Петков Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

88' Бауэр Максимилиан из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

84' Руди Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Ларсен Якоб-Бруун . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Фредрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Йенсен Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Рефери не любит споров - именно за это Прёмель Гриша сейчас получил желтую

72' Удар от ворот произведет Аугсбург

72' Кабак Озан получил желтую карточку от судьи

70' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

70' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

69' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

68' О, нет. Из многообещающей позиции Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

68' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Аугсбург

65' Руди Себастьян из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Судья подбегает и показывает Бауэр Максимилиан из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.

59' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Нидерлехнер Флориан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн ловит мяч

58' Майер Арне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

56' Тактическая замена. Рикардо Пепи уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан

55' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Педерсен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Аугсбург

52' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Аугсбург

51' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Анхелиньо Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе