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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хоффенхайм
1:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
39' Гол
Гайгер Деннис
59' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
72' Желтая карточка
Прёмель Гриша
90'+5
1:0. Гол Денниса Гайгера (видео)...

Ход матча

39'
Гайгер Деннис
(Сков Роберт)
1:0
56'
 
Варгас Рубен
Демирович Эрмедин
56'
 
Нидерлехнер Флориан
Пепи Рикардо
59'
 
Бауэр Максимилиан
62'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
62'
Кадержабек Павел
Сков Роберт
 
72'
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
 
72'
Прёмель Гриша
 
77'
 
Калиджиури Даниэль
Майер Арне
77'
 
Петков Лукас
Фрамбергер Рафаэль
80'
Самассеку Диади
Крамарич Андрей
 
80'
Ларсен Якоб-Бруун
Рюттер Жоржиньо
 
80'
 
Груэсо Карлос
Йенсен Фредрик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Хоффенхайм 94.7% (107)
X 4.4% (5)
Аугсбург 0.9% (1)
0
выиграет Хоффенхайм
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
1
Гикевич
Рафал
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
32
Фрамбергер
Рафаэль
3
Педерсен
Мадс
10
Майер
Арне
13
Реджбекай
Элвис
24
Йенсен
Фредрик
18
Пепи
Рикардо
9
Демирович
Эрмедин
Хоффенхайм
3-4-1-2
Аугсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Аугсбург

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

24 матча

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 2 0.5
Крамарич Андрей 1 0.25
Гайгер Деннис 1 0.25
Сков Роберт 1 0.25
Даббур Мунас 1 0.25
Кабак Озан 1 0.25
Рюттер Жоржиньо 1 0.25
Руди Себастьян 0 0
Прёмель Гриша 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 0.25
Йенсен Фредрик 1 0.25
Хан Андре 1 0.25
Удуохаи Феликс 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 1
Акпогума Кевин 2 0
Фогт Кевин 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Самассеку Диади 1 0
Кабак Озан 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Демирович Эрмедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2
Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4
Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Боруссия М 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Бавария 0:1 Заявка 4 3 0 1 15 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. Хоффенхайм Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Байер Л Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Бавария 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:1 Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Боруссия М 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 50%, Аугсбург: 50%.
  • 94'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    94'
    Даббур Мунас из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Даббур Мунас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Даббур Мунас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Даббур Мунас должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Даббур Мунас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Даббур Мунас должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Иаго Лопес успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Хоффенхайм 94.7% (107)
    X 4.4% (5)
    Аугсбург 0.9% (1)
    0
    выиграет Хоффенхайм
    так
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Аугсбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    94.7% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Аугсбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    42.5% (48)
    2:0 Хоффенхайм
    23.9% (27)
    1:0 Хоффенхайм
    11.5% (13)
    3:1 Хоффенхайм
    9.7% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    3.5% (4)
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