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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Интер Турку
1:0
Второй тайм: 58'
КуПС
0'
28' Желтая карточка
Рикардо Пауло
39' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
1:0
41' Гол
Бонет Роджер
42' Желтая карточка
Арсьеро Родриго

Ход матча

28'
 
Рикардо Пауло
39'
 
Дальстрем Себастьян
41'
Бонет Роджер
(Арсьеро Родриго)
1:0
42'
Арсьеро Родриго
 
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КуПС
3.60
3.42
9.20
Все Коэффициенты
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
6
Бонет
Роджер
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Назарит
Мигель
8
Ойяла
Матиас
5
Нурми
Ноа
27
Rober
Sierra
14
Аккам
Давид
9
Joel
Rodriguez1
10
Форселль
Петтери
1
Виртанен
Отсо
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
13
Оксанен
Яакко
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
6
Саволайнен
Саку
7
Ветели
Йоона
30
Валенчич
Филип
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

37.2%
20.9%
41.9%
16 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.35
Форселль Петтери 6 (1) 0.3
David Haro Iniesta 4 0.2
Тамминен Матиас 3 0.15
Кеттинг Рик 3 0.15
Юрю Томми 3 0.15
Паананен Алекси 3 0.15
Бонет Роджер 3 (1) 0.15
Хювяринен Юхо 1 0.05
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 10 (2) 0.5
Икауниекс Янис 5 0.25
Биспо Габриэл 5 0.25
Попович Антон 2 (1) 0.1
Де Паула Таллес 2 0.1
Антви Клинтон 2 0.1
Каррильо Даниэль II 2 0.1
Ветели Йоона 1 0.05
Саволайнен Саку 1 0.05
Дальстрем Себастьян 1 0.05
Видьеског Аксель 1 0.05
Оксанен Яакко 1 0.05
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Хаарала Сантери 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 6 0
Кеттинг Рик 3 0
Бонет Роджер 3 0
Юрю Томми 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Паананен Алекси 2 0
Вийтала Валтер 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Нурми Ноа 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Магута Райан 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардо Пауло 4 0
Томас Диого 4 0
Икауниекс Янис 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Крайдль Йоханнес 1 1
Каррильо Даниэль II 1 1
Попович Антон 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Антви Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
3
27%
1-15
6
35%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

33
33
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
18%
1-15
9
27%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
4
12%
6
18%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
5
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3
Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1
КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хонка 20 12 5 3 43 - 17 41
2. КуПС 0:1 20 12 4 4 33 - 16 40
3. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
4. Хака 20 9 4 7 33 - 37 31
5. Оулу 20 8 5 7 30 - 31 29
6. Интер Турку 1:0 20 8 4 8 33 - 24 28
7. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
8. Ильвес 20 6 5 9 30 - 35 23
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 20 5 6 9 21 - 30 21
11. Лахти 20 4 5 11 19 - 42 17
12. ХИФК 19 1 5 13 12 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:1 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 10 7 3 0 28 - 8 24
3. Хака 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. Интер Турку 1:0 11 5 3 3 18 - 11 18
7. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
9. Ильвес 10 4 0 6 14 - 19 12
10. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 0:1 10 4 2 4 11 - 10 14
5. Оулу 10 3 2 5 16 - 16 11
6. Хака 10 3 2 5 16 - 21 11
7. Ильвес 10 2 5 3 16 - 16 11
8. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
9. Интер Турку 1:0 9 3 1 5 15 - 13 10
10. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 9 1 4 4 9 - 17 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Назарит Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КуПС
3.60
3.42
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 1:0 КуПС онлайн

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