Стадион: Веритас
1:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРикардо Пауло
39' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
1:0
41' ГолБонет Роджер
42' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
58' Желтая карточкаНазарит Мигель
62' Вторая желтая карточкаАрсьеро Родриго
1:1
73' ГолВетели Йоона
1:2
90' ГолТойвомяки Ханри
90'+6
Ход матча
28'
41'
1:0
42'
58'
62'
73'
90'
27
Rober
Sierra
14
Аккам
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
-
14 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Тёйряс МиикаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
37.2%
20.9%
41.9%
16 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.35
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.3
|David Haro Iniesta
|4
|0.2
|Тамминен Матиас
|3
|0.15
|Кеттинг Рик
|3
|0.15
|Юрю Томми
|3
|0.15
|Паананен Алекси
|3
|0.15
|Бонет Роджер
|3 (1)
|0.15
|Хювяринен Юхо
|1
|0.05
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Нурми Ноа
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|10 (2)
|0.5
|Икауниекс Янис
|5
|0.25
|Биспо Габриэл
|5
|0.25
|Попович Антон
|2 (1)
|0.1
|Де Паула Таллес
|2
|0.1
|Антви Клинтон
|2
|0.1
|Ветели Йоона
|2
|0.1
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.1
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|Саволайнен Саку
|1
|0.05
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|1
|0.05
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|6
|1
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Бонет Роджер
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Паананен Алекси
|2
|0
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Назарит Мигель
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|1
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Попович Антон
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
4
18%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
34
35
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
17%
1-15
9
26%
4
11%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
9
26%
61-75
4
12%
7
20%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
3
12%
3
19%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
4
16%
5
31%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3
Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1
КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|20
|13
|4
|3
|35 - 16
|43
|2.
|Хонка
|20
|12
|5
|3
|43 - 17
|41
|3.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|4.
|Хака
|20
|9
|4
|7
|33 - 37
|31
|5.
|Оулу
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|4
|9
|33 - 26
|25
|8.
|Ильвес
|20
|6
|5
|9
|30 - 35
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|11.
|Лахти
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|12.
|ХИФК
|19
|1
|5
|13
|12 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|5.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|7.
|Ильвес
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|8.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|10.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
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