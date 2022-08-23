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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 37
Арсенал 94.6% (35)
X 5.4% (2)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Фулхэм
1.35
6.10
9.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Фулхэм

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 2 0.67
Эдегор Мартин 2 0.67
Мартинелли Габриэл 2 0.67
Джака Гранит 1 0.33
Салиба Вильям 1 0.33
Зинченко Александр 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 (1) 1
Рид Бобби 1 0.33
Пальинья Жоау 1 0.33
Мбабу Кевин 0 0
Тете Кенни 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тете Кенни 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Рид Бобби 1 0
Митрович Александар 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Рид Харрисон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0
Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Арсенал 94.6% (35)
    X 5.4% (2)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Фулхэм
    1.35
    6.10
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Фулхэм

    Исход игры
    Арсенал
    94.4% (34)
    Ничья
    5.6% (2)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (14)
    Нет
    58.82% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    44.4% (16)
    2:1 Арсенал
    16.7% (6)
    3:1 Арсенал
    11.1% (4)
    3:0 Арсенал
    8.3% (3)
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    Арсенал
    Фулхэм
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