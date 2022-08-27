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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брайтон
0:0
Второй тайм: 62'
Лидс
0'
8' Желтая карточка
Стрёйк Паскаль
34' Желтая карточка
Рока Марк
37' Желтая карточка
Ааронсон Бренден

Ход матча

8'
 
Стрёйк Паскаль
34'
 
Рока Марк
37'
 
Ааронсон Бренден
59'
 
Синистерра Луис
Джеймс Дэниэл
59'
 
Клих Матеуш
Рока Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 116
Брайтон 46.6% (54)
X 40.5% (47)
Лидс 12.9% (15)
0
матч окончится ничьей
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Лидс
3.85
4.00
6.44
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
7
Марч
Соломон
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
20
Джеймс
Дэниэл
7
Ааронсон
Бренден
11
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
Брайтон
3-5-1-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Лидс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 2 0.5
Троссар Леандро 1 0.25
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.25
Уэлбек Данни 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 1
Харрисон Джек 1 0.25
Ааронсон Бренден 1 0.25
Стрёйк Паскаль 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Адамс Тайлер 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Лидс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1
Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Лидс 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Манчестер Сити 1:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Челси 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль 7:0 Заявка 4 1 2 1 11 - 5 5
10. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Эвертон 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Брентфорд 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Борнмут 0:7 Заявка 4 1 0 3 2 - 14 3
17. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лидс 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
4. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Брентфорд 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Борнмут 0:7 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Брайтон 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Эвертон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Лидс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Брентфорд 0:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Борнмут 0:7 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Замена
    62'
    Клих также Року заменил в стане команды гостей. Еще одна ротация.
  • Замена
    61'
    Синистерра вместо Джеймса на поле появился в составе команды гостей.
  • Опасный момент
    60'
    Полчаса еще играть командам. Снова Марча нам показали. Головой он после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, и мяч полетел несколько выше мишени.
  • 59'
    "Брайтон" как будто чувствует, что близок он к забитому мячу. Снова от Марча мы увидели активное действие, но на сей раз его подача была слишком сильной.
  • Угловой
    57'
    Очередной угловой в матче сейчас заработали футболисты "Брайтона", идет подача с левого фланга на дальнюю штангу, где никому из партнеров до сферы добраться снова не удается.
  • 56'
    Ну, а в нашем матче пока нет ничего интересного. Без голов соперники обходятся. Будет ли какая-то закрутка сюжета?
  • Анонс
    55'
    "Ливерпуль" в параллельном матче громит "Борнмут" со счетом 6:0, а "Челси" в меньшинстве обыгрывает "Лидс" на своем поле с результатом 1:0!
  • 54'
    Марч снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но слишком сильный выстрел он по рамке соперника нанес. Сфера выше цели полетела!
  • 52'
    Разминаются уже вовсю запасные футболисты обеих команд. Совсем скоро мы увидим резервистов в деле. Причем активнее там игроки гостей по кромке поля разминаются.
  • 51'
    Ааронсон с левого края выполнял прострельный пас к воротам соперника - получилось крайне сильно и неточно в этой ситуации.
  • 50'
    Гонят трибуны вперед команду хозяев, которая, к слову, стартовала во втором тайме весьма скромно. И пока не может серьезным образом своего соперника прижать.
  • 48'
    Хорошо в первом тайме играли футболисты "Брайтона", и только случайным случаем не смогли забить гол в ворота соперника.
  • 47'
    Не вижу я, чтобы в составах команд были какие-то перестановки. Но будет смотреть в любом случае. Думаю, если что, нам дадут титры режиссеры.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0. Пока без голов в матче "Брайтон" - "Лидс".
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    • 44'
      Штрафной удар все тот же Джеймс для своей команды заработал. С правого фланга навесят футболисты "павлинов". Посмотрим, что получится из этого.
    • Офсайд
      43'
      Свелась на "нет" атакующая игра команд в последние минуты матча. К слову, снова в офсайде оказались игроки "павлинов". Джеймс во "вне игры".
    • 41'
      Зевает наставник "Брайтона" на скамейке запасных. Впору и нам с вами позевать. Пока не оправдывает себя в полной мере вывеска матча.
    • 40'
      Ну, и фанаты требуют от игроков оживления, ведь пока на самом деле встреча идет к тому, чтобы завершиться нулевой ничьей. По крайней мере, по результатам первого тайма именно такое мнение у меня сложилось.
    • Желтая карточка
      39'
      Ааронсон получает карточку желтого цвета за фол на половине поля соперника. Третья карточка в матче, и снова для игрока "павлинов".
    • 38'
      Идет дело к концу первого тайма. Не похоже, что в первом тайме мы увидим с вами забитые мячи. Как-то совсем мало голевых ситуаций в этой встрече.
    • 37'
      В аут выбивают сейчас сферу игроки "Лидса", прерывая опасную атаку соперника по правому краю. Успешно выбита сфера за пределы футбольного газона.
    • Офсайд
      35'
      В офсайде оказались сейчас игроки "Лидса", которые выходили в атаку по центру. Офсайд был явный, так что спорить тут бессмысленно.
    • 34'
      Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме этого поединка. Будут ли до перерыва забитые мячи? Пока к этому дело не идет, честно говоря.
    • Желтая карточка
      33'
      Марк Рока в центре поля сорвал атаку соперника. В итоге перед собой снова увидел карточку желтого цвета игрок "Лидса". 
    • 31'
      Стрёйка у бровки сбили на газон соперники. Остановка игры последовала в нашей встрече. Слишком много этих пауз, которые дробят игру на мелкие отрезки.
    • 30'
      Полчаса у нас отыграли уже соперники. С каждой минутой давление "чаек" сказывается все больше. И пока хозяева намного ближе к забитому мячу.
    • Угловой
      28'
      Угловой подали игроки "Брайтона" - мяч попал в защитника, который выбил его за пределы футбольного поля. По кратчайшей траектории в аут.
    • 26'
      Снова подача Гросса с левого края - на выходе играет голкипер, который забирает снаряд в перчатки. Успешная игра вратаря, сыгравшего на выходе.
    • 25'
      Гросс по левому флангу сейчас устремился к воротам соперника. Выполнил он прострел вдоль ворот, но на выходе сработал вратарь "павлинов".
    • 24'
      "Чайки" активнее, как я уже говорил. Что-то невероятное в Манчестере творится сейчас. Там "Манчестер Сити" уступает на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.
    • 22'
      Марч! Нанес он плотный удар по воротам соперника, но сферу правее цели полетела! Было опасно, но крайне неточно!
    • 21'
      Роберт Санчес у "Брайтона" пока без дела в воротах стоит. С целью того, чтобы голкипер "чаек" не уснул, иногда отдают ему передачу партнеры, чтобы совсем уж не замерз в рамке вратарь.
    • 20'
      Рока выполнял передачу к воротам соперника надеясь, что кто-то из соперников выполнит забегание по флангу, но этого не случилось. Мяч снова достался "Брайтону".
    • 19'
      Хорошо начали встречу футболисты "Брайтона". По максимуму они напрягают оборону соперника. В свою очередь, "Лидс" дальше центра поля еще не выходил.
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Уэстер! Подача с правого фланга в штрафную "Лидса". Уэбстер выигрывает верх и головой пробивает рядом с правой стойкой!
    • 15'
      Пытается в прессинге играть жестко "Брайтон". Кох помогает вратарю выйти с мячом от ворот. Прессинг у "чаек" сегодня на высочайшем уровне просто.
    • 14'
      Скорее всего, сегодняшняя встреча будет крайне малорезультативной. Не похоже, что атакующие ряды команд заряжены показать открытый матч.
    • Угловой
      13'
      Угловой разыграли футболисты "Брайтона". Подача с правого края получилась не особо опасной. В обороне здорово сработали гости.
    • 12'
      Хорошая поддержка у "Брайтона" сегодня. Стоит отметить, что обе команды здорово начали сезон и хотят в этой встрече продолжить успешную для себя тенденцию.
    • 10'
      Стрёйк снова сыграл в опасном подкате. На сей раз не получил он предупреждения, а ведь рисковал быть удаленным уже по итогу 10 сыгранных минут первого тайма.
    • Желтая карточка
      9'
      Стрёйк за срыв атаки соперника получил карточку желтого цвета. Предупреждение было заслуженным. 
    • 7'
      Кох из центра загружал сферу в штрафную соперника, но на выходе действовал удачно сейчас голкипер, который забрал сферу в перчатки.
    • 6'
      В свои ворота пропускает гол сейчас "Манчестер Сити" в матче с "Кристал Пэлас". Жара на "Этихаде", ну, а у нас пока все относительно спокойно. Даже моментов толком нет.
    • Анонс
      5'
      Немало матчей сегодня в рамках АПЛ состоится в параллель. С нашим матче и встречи с участием "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуля" играются. Очень насыщенная программа для субботнего дня.
    • 3'
      Все с Гроссом, вроде как, в порядке, но придется ему с врачами пройти к кромке поля, поскольку пауза была в игре. Таковы правила футбола.
    • Травма, повреждение
      2'
      На первых минутах встречи "Брайтон" перекатывает мяч на половине поля соперника. Гросс во время столкновения получает повреждение. Медики должны выйти на поле.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу нашего поединка! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Контроль мяча: Брайтон: 47%, Лидс: 53%.
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Фол, нарушение
      48'
      Родриго из команды Лидс опасно и грубо сыграл. Макаллистер Алексис пострадал.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Харрисон Джек из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Троссар Леандро
    • Угловой
      47'
      Ааронсон Бренден навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Родриго пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Мойсес Кайседо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Джеймс Дэниэл
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Санчес Роберт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Брайтон: 53%, Лидс: 47%.
    • 45'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 44'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      43'
      Мойсес Кайседо возвращается на поле.
    • 43'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мойсес Кайседо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Мойсес Кайседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 41'
      Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Вельтман Йоел ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Мойсес Кайседо из команды Брайтон заходит слишком далеко, он валит Харрисон Джек.
    • 40'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Эступиньян Первис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Брайтон: 54%, Лидс: 46%.
    • 39'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Кристенсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 38'
      Троссар Леандро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Рока Марк ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      38'
      Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
    • 38'
      Брайтон контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      37'
      Ааронсон Бренден - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      37'
      Ааронсон Бренден наказан за толчок Вельтман Йоел
    • 37'
      Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 36'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Лидс контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Уэбстер Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Данк Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Брайтон: 53%, Лидс: 47%.
    • Желтая карточка
      34'
      Рока Марк получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья свистит. Рока Марк атаковал сзади соперника. Это Марч Соломон заработал своей команде штрафной
    • 34'
      Уэлбек Данни выиграл воздушное противоборство у Льоренте Диего.
    • 34'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Рока Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 33'
      Рока Марк из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      32'
      Ааронсон Бренден возвращается на поле.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ааронсон Бренден получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Ааронсон Бренден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Брайтон: 53%, Лидс: 47%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Марч Соломон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Уэбстер Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лидс контролирует мяч.
    • 29'
      Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Уэлбек Данни из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Кох Робин
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 28'
      Троссар Леандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      27'
      Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
    • 27'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 27'
      Стрёйк Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Макаллистер Алексис
    • 26'
      Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Лидс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Брайтон: 51%, Лидс: 49%.
    • 25'
      Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 25'
      Данк Льюис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Стрёйк Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Лидс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      23'
      Мойсес Кайседо наказан за толчок Адамс Тайлер
    • 22'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Марч Соломон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 21'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Брайтон: 52%, Лидс: 48%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 20'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 20'
      Мелье Иллан из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Уэлбек Данни.
    • Офсайд
      18'
      Ааронсон Бренден из команды Лидс в офсайде
    • 18'
      Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Уэбстер Адам успешно блокирует удар.
    • 18'
      Харрисон Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Данк Льюис должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
    • 17'
      Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Льоренте Диего из команды Лидс заходит слишком далеко, он валит Марч Соломон.
    • 16'
      Брайтон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Мойсес Кайседо
    • 15'
      Контроль мяча: Брайтон: 52%, Лидс: 48%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 14'
      Уэбстер Адам из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 14'
      Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Ааронсон Бренден из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Макаллистер Алексис
    • 13'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Брайтон контролирует мяч.
    • Угловой
      13'
      Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Кох Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Кристенсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Адамс Тайлер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 10'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брайтон: 60%, Лидс: 40%.
    • 9'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      8'
      Стрёйк Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Стрёйк Паскаль из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
    • 7'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 7'
      Лидс контролирует мяч.
    • 6'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 6'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Брайтон: 60%, Лидс: 40%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Родриго из команды Лидс опасно и грубо сыграл. Вельтман Йоел пострадал.
    • 5'
      Родриго выиграл воздушное противоборство у Вельтман Йоел.
    • 4'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Макаллистер Алексис наказан за толчок Джеймс Дэниэл
    • 4'
      Мелье Иллан из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Назначен штрафной. Пострадал Эступиньян Первис, его свалил Кристенсен Расмус.
    • Травма, повреждение
      3'
      Гросс Паскаль возвращается на поле.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гросс Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      1'
      Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Брайтон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брайтон 0:0 Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Лидс

    Исход игры
    Брайтон
    46.6% (54)
    Ничья
    40.5% (47)
    Лидс
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    2:1 Брайтон
    25% (29)
    1:0 Брайтон
    12.9% (15)
    1:2 Лидс
    7.8% (9)
    2:0 Брайтон
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Лидс
    1.7% (2)
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    Лидс
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