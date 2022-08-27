так
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|2
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1 (1)
|0.25
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|1
|Харрисон Джек
|1
|0.25
|Ааронсон Бренден
|1
|0.25
|Стрёйк Паскаль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харрисон Джек
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Лидс
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Кристал Пэлас
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Челси
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|7:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 5
|5
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Борнмут
|0:7 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 14
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Лидс
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ливерпуль
|7:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 1
|4
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Борнмут
|0:7 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Кристал Пэлас
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Лидс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ливерпуль
|7:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Борнмут
|0:7 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0