"Ливерпуль" в параллельном матче громит "Борнмут" со счетом 6:0, а "Челси" в меньшинстве обыгрывает "Лидс" на своем поле с результатом 1:0!

Ну, а в нашем матче пока нет ничего интересного. Без голов соперники обходятся. Будет ли какая-то закрутка сюжета?

Очередной угловой в матче сейчас заработали футболисты "Брайтона", идет подача с левого фланга на дальнюю штангу, где никому из партнеров до сферы добраться снова не удается.

"Брайтон" как будто чувствует, что близок он к забитому мячу. Снова от Марча мы увидели активное действие, но на сей раз его подача была слишком сильной.

Полчаса еще играть командам. Снова Марча нам показали. Головой он после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, и мяч полетел несколько выше мишени.

Клих также Року заменил в стане команды гостей. Еще одна ротация.

Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не вижу я, чтобы в составах команд были какие-то перестановки. Но будет смотреть в любом случае. Думаю, если что, нам дадут титры режиссеры.

Хорошо в первом тайме играли футболисты "Брайтона", и только случайным случаем не смогли забить гол в ворота соперника.

Гонят трибуны вперед команду хозяев, которая, к слову, стартовала во втором тайме весьма скромно. И пока не может серьезным образом своего соперника прижать.

Ааронсон с левого края выполнял прострельный пас к воротам соперника - получилось крайне сильно и неточно в этой ситуации.

Разминаются уже вовсю запасные футболисты обеих команд. Совсем скоро мы увидим резервистов в деле. Причем активнее там игроки гостей по кромке поля разминаются.

Марч снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но слишком сильный выстрел он по рамке соперника нанес. Сфера выше цели полетела!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0. Пока без голов в матче "Брайтон" - "Лидс".

Марк Рока в центре поля сорвал атаку соперника. В итоге перед собой снова увидел карточку желтого цвета игрок "Лидса".

Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме этого поединка. Будут ли до перерыва забитые мячи? Пока к этому дело не идет, честно говоря.

В офсайде оказались сейчас игроки "Лидса", которые выходили в атаку по центру. Офсайд был явный, так что спорить тут бессмысленно.

В аут выбивают сейчас сферу игроки "Лидса", прерывая опасную атаку соперника по правому краю. Успешно выбита сфера за пределы футбольного газона.

Идет дело к концу первого тайма. Не похоже, что в первом тайме мы увидим с вами забитые мячи. Как-то совсем мало голевых ситуаций в этой встрече.

Ааронсон получает карточку желтого цвета за фол на половине поля соперника. Третья карточка в матче, и снова для игрока "павлинов".

Ну, и фанаты требуют от игроков оживления, ведь пока на самом деле встреча идет к тому, чтобы завершиться нулевой ничьей. По крайней мере, по результатам первого тайма именно такое мнение у меня сложилось.

Зевает наставник "Брайтона" на скамейке запасных. Впору и нам с вами позевать. Пока не оправдывает себя в полной мере вывеска матча.

Свелась на "нет" атакующая игра команд в последние минуты матча. К слову, снова в офсайде оказались игроки "павлинов". Джеймс во "вне игры".

Штрафной удар все тот же Джеймс для своей команды заработал. С правого фланга навесят футболисты "павлинов". Посмотрим, что получится из этого.

31' Стрёйка у бровки сбили на газон соперники. Остановка игры последовала в нашей встрече. Слишком много этих пауз, которые дробят игру на мелкие отрезки.

30' Полчаса у нас отыграли уже соперники. С каждой минутой давление "чаек" сказывается все больше. И пока хозяева намного ближе к забитому мячу.

28' Угловой подали игроки "Брайтона" - мяч попал в защитника, который выбил его за пределы футбольного поля. По кратчайшей траектории в аут.

26' Снова подача Гросса с левого края - на выходе играет голкипер, который забирает снаряд в перчатки. Успешная игра вратаря, сыгравшего на выходе.

25' Гросс по левому флангу сейчас устремился к воротам соперника. Выполнил он прострел вдоль ворот, но на выходе сработал вратарь "павлинов".

24' "Чайки" активнее, как я уже говорил. Что-то невероятное в Манчестере творится сейчас. Там "Манчестер Сити" уступает на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

22' Марч! Нанес он плотный удар по воротам соперника, но сферу правее цели полетела! Было опасно, но крайне неточно!

21' Роберт Санчес у "Брайтона" пока без дела в воротах стоит. С целью того, чтобы голкипер "чаек" не уснул, иногда отдают ему передачу партнеры, чтобы совсем уж не замерз в рамке вратарь.

20' Рока выполнял передачу к воротам соперника надеясь, что кто-то из соперников выполнит забегание по флангу, но этого не случилось. Мяч снова достался "Брайтону".

19' Хорошо начали встречу футболисты "Брайтона". По максимуму они напрягают оборону соперника. В свою очередь, "Лидс" дальше центра поля еще не выходил.

17' МОМЕНТ! Уэстер! Подача с правого фланга в штрафную "Лидса". Уэбстер выигрывает верх и головой пробивает рядом с правой стойкой!

15' Пытается в прессинге играть жестко "Брайтон". Кох помогает вратарю выйти с мячом от ворот. Прессинг у "чаек" сегодня на высочайшем уровне просто.

14' Скорее всего, сегодняшняя встреча будет крайне малорезультативной. Не похоже, что атакующие ряды команд заряжены показать открытый матч.

13' Угловой разыграли футболисты "Брайтона". Подача с правого края получилась не особо опасной. В обороне здорово сработали гости.

12' Хорошая поддержка у "Брайтона" сегодня. Стоит отметить, что обе команды здорово начали сезон и хотят в этой встрече продолжить успешную для себя тенденцию.

10' Стрёйк снова сыграл в опасном подкате. На сей раз не получил он предупреждения, а ведь рисковал быть удаленным уже по итогу 10 сыгранных минут первого тайма.

9' Стрёйк за срыв атаки соперника получил карточку желтого цвета. Предупреждение было заслуженным.

7' Кох из центра загружал сферу в штрафную соперника, но на выходе действовал удачно сейчас голкипер, который забрал сферу в перчатки.

6' В свои ворота пропускает гол сейчас "Манчестер Сити" в матче с "Кристал Пэлас". Жара на "Этихаде", ну, а у нас пока все относительно спокойно. Даже моментов толком нет.

5' Немало матчей сегодня в рамках АПЛ состоится в параллель. С нашим матче и встречи с участием "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуля" играются. Очень насыщенная программа для субботнего дня.

3' Все с Гроссом, вроде как, в порядке, но придется ему с врачами пройти к кромке поля, поскольку пауза была в игре. Таковы правила футбола.

2' На первых минутах встречи "Брайтон" перекатывает мяч на половине поля соперника. Гросс во время столкновения получает повреждение. Медики должны выйти на поле.