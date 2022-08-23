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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Лидс
Прогнозы 35
Брайтон 37.1% (13)
X 45.7% (16)
Лидс 17.1% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Лидс
3.85
4.00
4.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брайтон
Лидс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 2 0.67
Троссар Леандро 1 0.33
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.33
Уэлбек Данни 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 1.33
Харрисон Джек 1 0.33
Ааронсон Бренден 1 0.33
Стрёйк Паскаль 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харрисон Джек 2 0
Адамс Тайлер 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Ааронсон Бренден 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Лидс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1
Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.

    Главный судья: Michael Salisbury

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Брайтон 37.1% (13)
    X 45.7% (16)
    Лидс 17.1% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лидс
    3.85
    4.00
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Лидс

    Исход игры
    Брайтон
    38.2% (13)
    Ничья
    47.1% (16)
    Лидс
    14.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (11)
    Меньше
    67.65% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (14)
    2:1 Брайтон
    20.6% (7)
    1:0 Брайтон
    11.8% (4)
    1:2 Лидс
    11.8% (4)
    2:0 Брайтон
    5.9% (2)
    0:0 Ничья
    5.9% (2)
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    Лидс
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