Стадион: Фалмер
История личных встреч
Брайтон
Лидс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|2
|0.67
|Троссар Леандро
|1
|0.33
|Макаллистер Алексис
|1 (1)
|0.33
|Уэлбек Данни
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|1.33
|Харрисон Джек
|1
|0.33
|Ааронсон Бренден
|1
|0.33
|Стрёйк Паскаль
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харрисон Джек
|2
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Лидс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1
Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Брайтон - Лидс
Исход игры
Брайтон
38.2% (13)
Ничья
47.1% (16)
Лидс
14.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (11)
Меньше
67.65% (23)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (14)
2:1 Брайтон
20.6% (7)
1:0 Брайтон
11.8% (4)
1:2 Лидс
11.8% (4)
2:0 Брайтон
5.9% (2)
0:0 Ничья
5.9% (2)
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