Ну, теперь точно будет интересно! "Сити" сумел забить гол и теперь попытается сделать все, чтобы отыграться и хотя бы сравнять счет в поединке.

Холанн снес Андерсена в чужой штрафной. Очередная остановка в нашей встрече по причине нарушения правила, которое имело месть быть.

Ричардс вместо Митчелла на поле появился тем временем в нашем противостоянии в составе "орлов".

По ногам прилетел сейчас удар Холанну. Быстро поднялся с газона футболист, но это не помогло провести команде качественную атаку.

МОМЕНТ! Силва растащил за счет партнеров всех соперников. Нанес он удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с правой стойкой.

Гюндоган и Альварес на поле появились у "Сити". Канселу и Марез отправились за пределы футбольного газона.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 2:2! Сравнивает счет "Сити" в этом матче. Альварес головой сбрасывает мяч на Фодена. Тот мягко набрасывает сферу в центр, и практически с линии вратарской Холанн переправляет сферу в сетку!

Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций не было. В прежнем составе на газон вернулись футболисты.

Активно манчестерцы начали второй тайм. Перекатывают они сферу с фланга на фланг. С правого края идет подача в штрафную "орлов", и снова мяч выносится на угловой.

Не удалось игрокам манчестерской команды с углового забить. Ценой больших усилий отбиваются "стекольщики", но сфера все также остается у "горожан".

Кто-то из футболистов "Астон Виллы" уселся на газон. Митчелл получил повреждение. Будем надеяться, что встречу футболисту удастся продолжить.

Воспользовался паузой сейчас Гвардиола, который подозвал к себе некоторых футболистов и сделал им какие-то опрометчивые подсказки.

"Ливерпуль" в параллельном матче громит "Борнмут" со счетом 6:0, а "Челси" в меньшинстве обыгрывает "Лидс" на своем поле с результатом 1:0!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 1:2! Забивает игрок "Сити" сейчас. Получает он сферу от партнера, после чего с правого края в центр смещается и через рикошет от ноги Шлуппа посылает сферу в сетку!

Честно говоря, пока больше поправляет волосы Холанн. По факту, моментов у него немного, да и ударов по воротам в исполнении норвежца мы пока толком не видим.

Шипами в голову Холанн сейчас попал сопернику в прыжке. По моему мнению, сейчас должен получить красную карточку норвежец. Фол более, чем опасный.

Вернулся на поле игрок "Кристал Пэлас". Продолжают соперники в полном составе действовать. Интересно, что за фол против Андерсена даже предупреждения нападающий "Сити" не получил.

От Канселу сейчас мяч покинул пределы поля. Хотя складывалось у меня ощущение, что Айю против него правила нарушили. Так оно и было.

Удар по воротам! Фоден на линии площади ворот забыли соперники, и Фил нанес выстрел с 7-ми метров чуть выше мишени! Было опасно!

Медленно ходит мяч у "Сити". Этого не хватает, чтобы пройти оборонительные построения коллектива Виейра. 46-летний француз знает толк в оборонительных построениях, ведь в прошлом был прекрасным опорником. В частности, в составе "Арсенала", играя в АПЛ.

Расстроенными выглядят пока фанаты "Манчестер Сити". Но, думаю, что после перерыва все же другими предстанут перед нами "горожане". Отыграть два мяча будет непросто.

Дважды де Брейне пробивал по воротам "орлов" с линии штрафной. Оба раза накрывали попытки бельгийца отличиться защитники. Второй выстрел принес заработанный угловой.

Марез сейчас оказался на правом фланге в офсайде. Через большую паузу определяет "вне игры" сейчас боковой рефери, который, как по мне, каким-то странным образом держит в руках атрибут в виде своего шахматного флажка...

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:2. "Кристал Пэлас" переигрывает "Манчестер Сити" - 2:0.

32' Стоунс сейчас успел отработать в обороне. На сей раз лицом к мячу был защитник "Манчестер Сити". Спокойно он выбивает сферу за пределы поля.

31' Де Брейне сорвал сейчас атаку соперника. Снес он оппонента на газон. А где же желтая карточка? Фол был более, чем грубым. Странно, что судья не среагировал.

30' Гуаита сейчас играет на выходе. Забирает он сферу в свои перчатки после прострела Фодена с бровки. Отличным образом действовал игрок "Пэлас".

29' В итоге пошел навес с левого края на дальнюю штангу. До мяча после подачи Мареха не добрался Родри. Сфера уходит за пределы футбольного газона.

27' Еще один штрафной манчестерцы заработали на левом фланге. Готовятся исполнить стандартное положение футболисты "горожан". Марез будет выполнять навес.

26' Родри возмущается, ведь рефери фиксирует фол с его стороны. Сбит автор второго мяча - Андерсен. Спорить с судьей бесполезно в этой ситуации.

25' МОМЕНТ! Холанн! Бежит "Сити" отвечать. Норвежский форвард "Сити" получает мяч и наносит удар в ближний угол, но сфера ударяется в сетку ворот, с внешней стороны.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНДЕРСЕН! 0:2!

Второй мяч забивает "Пэлас"! Ничего себе, какие дела на "Этихаде" творятся. Подача от Эзе на Андерсена, которого почему-то бросил Холанн. В итоге вундеркинд гостей сыграл головой, направив мяч в сетку!

22' Канселу сейчас лежит на газоне. Эдуар локтем сейчас его отоварил. Можно встречу продолжать. "Орлы" же первый угловой в матче зарабатывают.

21' Кто мог подумать, что "Манчестер Сити" будет играть так слабо на старте поединка. Пока "орлы" никаких сложностей в матче с соперником не испытывает. И ведут-то "стекольщики" заслуженно.

19' Еще одна атака манчестерцев. Подача на Холанна, и тот в борьбе с Гехи за снаряд умудряется нарушить правила против оппонента. Без карточки и в этой ситуации.

18' Уорд сейчас доиграл эпизод у своих ворот на все 100%. Нанес Родри удар по рамке соперника, но попал в защитника "орлов". Казалось, что мяч уйдет за лицевую, но защитник головой выбил сферу в аут.

17' Силва вошел в штрафную, попытался обыграться с Холанном в "стеночку" - не прошло. Успевают накрыть эту попытку "Сити" обострить ситуацию у ворот в исполнении "горожан".

15' Два угловых игроки "Сити" сейчас заработали у ворот соперника. С разных флангов стандарты разыгрывали футболисты манчестерской команды. После второй подачи Холанн пробил по воротам соперника. Выше цели получилось.

14' Фоден после заброса партнера вошел со снарядом в чужую штрафную, но его удар по рамке соперника вновь оказался заблокированным.

13' Никак не может обосноваться на чужой половине поля горожанам. Кстати говоря, нередко "орлы" трепят нервы своему сопернику. И сегодня как раз тот случай.

12' Следом Фоден в чужой штрафной получает мяч. Пытается пробить по рамке соперника Фил, но не удается ему как следует приложиться по рамке. Сфера летит выше мишени!

10' Де Брёйне выкатил мяч на правый фланг, на Силву, который попытался под опекой соперника нанести удар по воротам, но этот проход не увенчался успехом.

9' Ну, а Стоунс действительно по-дурацки сыграл в своей штрафной. Зачем-то начал он вокруг своей оси крутиться при розыгрыше штрафного, и не заметил, как мяч от его спины влетел в сетку.

8' Теперь обязаны игроки "Сити" идти вперед и пытаться сравнять счет. Не думаю, что такой ход поединка входил в плане Гвардиолы и его подопечных.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СТОУНС!

Выходит вперед "Пэлас"! Подача с правого края в штрафную "Манчестер Сити", и Стоунс, уворачиваясь от мяча, направил сферу в сетку.

5' Немало матчей сегодня в рамках АПЛ состоится в параллель. С нашим матче и встречи с участием "Челси" и "Ливерпуля" играются. Очень насыщенная программа для субботнего дня.

4' Первый интересный заход в штрафную в исполнении "Сити". Де Брейне практически с нулевого угла простреливал мяч с правого края, но прямо в руки киперу "Пэлас" прилетела сфера.

2' В бело-голубых цветах сегодня вышли на газон игроки "Манчестер Сити". Футболисты "Кристал Пэлас" предстали перед нами в красно-синем обмундировании.