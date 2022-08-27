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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Манчестер Сити
1:2
Второй тайм: 60'
Кристал Пэлас
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Стоунс Джон
0:2
21' Гол
Андерсен Йоаким
1:2
53' Гол
Силва Бернарду

Ход матча

4'
0:1
Стоунс Джон
21'
0:2
Андерсен Йоаким
(Эзе Эберечи)
53'
Силва Бернарду
(Родри Эрнандес)
1:2
57'
 
Ричардс Крис
Митчелл Тайрик

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 118
Манчестер Сити 100% (118)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
0
выиграет Манчестер Сити
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Кристал Пэлас
8.00
8.20
2.00
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
17
Клайн
Натаниэль
3
Митчелл
Тайрик
9
Айю
Джордан
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
Манчестер Сити
4-3-3
Кристал Пэлас
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

21 матч

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (1) 0.75
Силва Бернарду 2 0.5
Гюндоган Илкай 2 0.5
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Фоден Фил 1 0.25
Родри Эрнандес 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 3 0.75
Андерсен Йоаким 1 0.25
Матета Жан-Филипп 1 0.25
Эзе Эберечи 0 0
Эдуар Одсонн 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Стоунс Джон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуаита Висенте 1 0
Уорд Джоэл 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Эдуар Одсонн 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Лидс 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Манчестер Сити 1:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Челси 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль 7:0 Заявка 4 1 2 1 11 - 5 5
10. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Эвертон 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Брентфорд 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Борнмут 0:7 Заявка 4 1 0 3 2 - 14 3
17. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лидс 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
4. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Брентфорд 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Борнмут 0:7 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Брайтон 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Эвертон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Лидс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Брентфорд 0:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Борнмут 0:7 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 2:2!
    Сравнивает счет "Сити" в этом матче. Альварес головой сбрасывает мяч на Фодена. Тот мягко набрасывает сферу в центр, и практически с линии вратарской Холанн переправляет сферу в сетку!
  • Замена
    63'
    Гюндоган и Альварес на поле появились у "Сити". Канселу и Марез отправились за пределы футбольного газона.
  • Опасный момент
    62'
    МОМЕНТ! Силва растащил за счет партнеров всех соперников. Нанес он удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с правой стойкой.
  • Фол, нарушение
    61'
    По ногам прилетел сейчас удар Холанну. Быстро поднялся с газона футболист, но это не помогло провести команде качественную атаку.
  • Замена
    59'
    Ричардс вместо Митчелла на поле появился тем временем  в нашем противостоянии в составе "орлов". 
  • 58'
    Холанн снес Андерсена в чужой штрафной. Очередная остановка в нашей встрече по причине нарушения правила, которое имело месть быть.
  • 57'
    Ну, теперь точно будет интересно! "Сити" сумел забить гол и теперь попытается сделать все, чтобы отыграться и хотя бы сравнять счет в поединке.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 1:2!
    Забивает игрок "Сити" сейчас. Получает он сферу от партнера, после чего с правого края в центр смещается и через рикошет от ноги Шлуппа посылает сферу в сетку!
  • Анонс
    54'
    "Ливерпуль" в параллельном матче громит "Борнмут" со счетом 6:0, а "Челси" в меньшинстве обыгрывает "Лидс" на своем поле с результатом 1:0!
  • 53'
    Воспользовался паузой сейчас Гвардиола, который подозвал к себе некоторых футболистов и сделал им какие-то опрометчивые подсказки.
  • Травма, повреждение
    51'
    Кто-то из футболистов "Астон Виллы" уселся на газон. Митчелл получил повреждение. Будем надеяться, что встречу футболисту удастся продолжить.
  • 50'
    Не удалось игрокам манчестерской команды с углового забить. Ценой больших усилий отбиваются "стекольщики", но сфера все также остается у "горожан".
  • Угловой
    49'
    Активно манчестерцы начали второй тайм. Перекатывают они сферу с фланга на фланг. С правого края идет подача в штрафную "орлов", и снова мяч выносится на угловой.
  • 47'
    Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций не было. В прежнем составе на газон вернулись футболисты.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Манчестере стартовал. Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:2. "Кристал Пэлас" переигрывает "Манчестер Сити" - 2:0.
    • Офсайд
      44'
      Марез сейчас оказался на правом фланге в офсайде. Через большую паузу определяет "вне игры" сейчас боковой рефери, который, как по мне, каким-то странным образом держит в руках атрибут в виде своего шахматного флажка...
    • Угловой
      43'
      Дважды де Брейне пробивал по воротам "орлов" с линии штрафной. Оба раза накрывали попытки бельгийца отличиться защитники. Второй выстрел принес заработанный угловой.
    • 41'
      Расстроенными выглядят пока фанаты "Манчестер Сити". Но, думаю, что после перерыва все же другими предстанут перед нами "горожане". Отыграть два мяча будет непросто.
    • 40'
      Медленно ходит мяч у "Сити". Этого не хватает, чтобы пройти оборонительные построения коллектива Виейра. 46-летний француз знает толк в оборонительных построениях, ведь в прошлом был прекрасным опорником. В частности, в составе "Арсенала", играя в АПЛ.
    • Опасный момент
      39'
      Удар по воротам! Фоден на линии площади ворот забыли соперники, и Фил нанес выстрел с 7-ми метров чуть выше мишени! Было опасно!
    • 38'
      От Канселу сейчас мяч покинул пределы поля. Хотя складывалось у меня ощущение, что Айю против него правила нарушили. Так оно и было.
    • Судья
      36'
      Вернулся на поле игрок "Кристал Пэлас". Продолжают соперники в полном составе действовать. Интересно, что за фол против Андерсена даже предупреждения нападающий "Сити" не получил.
    • Фол, нарушение
      35'
      Шипами в голову Холанн сейчас попал сопернику в прыжке. По моему мнению, сейчас должен получить красную карточку норвежец. Фол более, чем опасный.
    • 34'
      Честно говоря, пока больше поправляет волосы Холанн. По факту, моментов у него немного, да и ударов по воротам в исполнении норвежца мы пока толком не видим.
    • 32'
      Стоунс сейчас успел отработать в обороне. На сей раз лицом к мячу был защитник "Манчестер Сити". Спокойно он выбивает сферу за пределы поля.
    • Судья
      31'
      Де Брейне сорвал сейчас атаку соперника. Снес он оппонента на газон. А где же желтая карточка? Фол был более, чем грубым. Странно, что судья не среагировал.
    • 30'
      Гуаита сейчас играет на выходе. Забирает он сферу в свои перчатки после прострела Фодена с бровки. Отличным образом действовал игрок "Пэлас".
    • 29'
      В итоге пошел навес с левого края на дальнюю штангу. До мяча после подачи Мареха не добрался Родри. Сфера уходит за пределы футбольного газона.
    • Фол, нарушение
      27'
      Еще один штрафной манчестерцы заработали на левом фланге. Готовятся исполнить стандартное положение футболисты "горожан". Марез будет выполнять навес.
    • Фол, нарушение
      26'
      Родри возмущается, ведь рефери фиксирует фол с его стороны. Сбит автор второго мяча - Андерсен. Спорить с судьей бесполезно в этой ситуации.
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Холанн! Бежит "Сити" отвечать. Норвежский форвард "Сити" получает мяч и наносит удар в ближний угол, но сфера ударяется в сетку ворот, с внешней стороны.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНДЕРСЕН! 0:2!
      Второй мяч забивает "Пэлас"! Ничего себе, какие дела на "Этихаде" творятся. Подача от Эзе на Андерсена, которого почему-то бросил Холанн. В итоге вундеркинд гостей сыграл головой, направив мяч в сетку!
    • Угловой
      22'
      Канселу сейчас лежит на газоне. Эдуар локтем сейчас его отоварил. Можно встречу продолжать. "Орлы" же первый угловой в матче зарабатывают.
    • 21'
      Кто мог подумать, что "Манчестер Сити" будет играть так слабо на старте поединка. Пока "орлы" никаких сложностей в матче с соперником не испытывает. И ведут-то "стекольщики" заслуженно.
    • Фол, нарушение
      19'
      Еще одна атака манчестерцев. Подача на Холанна, и тот в борьбе с Гехи за снаряд умудряется нарушить правила против оппонента. Без карточки и в этой ситуации.
    • 18'
      Уорд сейчас доиграл эпизод у своих ворот на все 100%. Нанес Родри удар по рамке соперника, но попал в защитника "орлов". Казалось, что мяч уйдет за лицевую, но защитник головой выбил сферу в аут.
    • 17'
      Силва вошел в штрафную, попытался обыграться с Холанном в "стеночку" - не прошло. Успевают накрыть эту попытку "Сити" обострить ситуацию у ворот в исполнении "горожан".
    • Угловой
      15'
      Два угловых игроки "Сити" сейчас заработали у ворот соперника. С разных флангов стандарты разыгрывали футболисты манчестерской команды. После второй подачи Холанн пробил по воротам соперника. Выше цели получилось.
    • 14'
      Фоден после заброса партнера вошел со снарядом в чужую штрафную, но его удар по рамке соперника вновь оказался заблокированным.
    • 13'
      Никак не может обосноваться на чужой половине поля горожанам. Кстати говоря, нередко "орлы" трепят нервы своему сопернику. И сегодня как раз тот случай.
    • 12'
      Следом Фоден в чужой штрафной получает мяч. Пытается пробить по рамке соперника Фил, но не удается ему как следует приложиться по рамке. Сфера летит выше мишени!
    • 10'
      Де Брёйне выкатил мяч на правый фланг, на Силву, который попытался под опекой соперника нанести удар по воротам, но этот проход не увенчался успехом.
    • 9'
      Ну, а Стоунс действительно по-дурацки сыграл в своей штрафной. Зачем-то начал он вокруг своей оси крутиться при розыгрыше штрафного, и не заметил, как мяч от его спины влетел в сетку.
    • 8'
      Теперь обязаны игроки "Сити" идти вперед и пытаться сравнять счет. Не думаю, что такой ход поединка входил в плане Гвардиолы и его подопечных.
    • Гол в свои ворота
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СТОУНС!
      Выходит вперед "Пэлас"! Подача с правого края в штрафную "Манчестер Сити", и Стоунс, уворачиваясь от мяча, направил сферу в сетку.
    • Анонс
      5'
      Немало матчей сегодня в рамках АПЛ состоится в параллель. С нашим матче и встречи с участием "Челси" и "Ливерпуля" играются. Очень насыщенная программа для субботнего дня.
    • 4'
      Первый интересный заход в штрафную в исполнении "Сити". Де Брейне практически с нулевого угла простреливал мяч с правого края, но прямо в руки киперу "Пэлас" прилетела сфера.
    • 2'
      В бело-голубых цветах сегодня вышли на газон игроки "Манчестер Сити". Футболисты "Кристал Пэлас" предстали перед нами в красно-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Манчестере стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (45)
    Нет
    59.09% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    32.2% (38)
    3:1 Манчестер Сити
    21.2% (25)
    3:0 Манчестер Сити
    16.1% (19)
    2:1 Манчестер Сити
    8.5% (10)
    4:1 Манчестер Сити
    6.8% (8)
    4:0 Манчестер Сити
    4.2% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    1.7% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    1.7% (2)
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    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
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