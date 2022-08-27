Райя стал уже выходить к центральному кругу, помогая партнёрам быстрее доставлять мяч к чужой штрафной площади.

Гордон после толчка соперника врезался во Франка. Тренер "Бретфорда" не дал разгореться страстям, похлопав Энтини по плечу после столкновения.

Айуоби смог выбить мяч у Дасилвы, рвавшегося по центру к штрафной площади соперников.

Пикфорд забрал мяч в руки после навеса Дасидвы справа к воротам с небольшим рикошетом.

Мбеумо справа с двадцати метров пробил в сантиметрах от дальней штанги.

Онана руками придержал Мбеумо у штрафной площади. Двадцать девять метров до ворот.

Штрафной удар хозяева разыграли неудачно, нор смогли с мячом остаться на чужой половине поля. Накатывается следующая волна атаки.

После скидки Тони Норгор ударом через себя послал мяч в перекладину.

Висса в центре поля сзади наступил на ногу Онане и получил жёлтую карточку.

Удар Гордона с двадцати метров Райя отбил на Миколенко. Но и добивание Виталия голкипер "Брентфорда" успел заблокировать.

Макнил исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

Второй тайм в Брентфорде!

Холгейт неудачно сделал пас назад на Пикфорда. Голкиперу пришлось играть головой, после чего в него врезался Висса.

Йенсен с Мбеумо разыграли угловой удар. Навес Матиаса к дальней штанге получился сильным, и мяч покинул пределы поля.

Тони в чужой штрафной площади толкнул в спину Коди.

"Эвертону" в концовке тайма удалось закрепиться на чужой половине поля. Позиционная атака гостей позволит передохнуть обороне.

Миколенко слева откатил мяч на Гордона, который с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Райя в прыжке забрал мяч в руки.

41' Мбеумо справа с десяти метров пробил рядом с дальней крестовиной.

40' Следующий навес Хикки справа последовал ближе к воротам. На ближней штанге на перехвате сыграл Тарковски.

38' Навес Хикки справа в центр штрафной площади соперники прервали.

37' "Эвертон" теперь не может даже подержать мяч на чужой половине поля.

36' Йенсен справа навесил к дальней штанге. Тони головой мяч не достал, а Мбеумо ногой пробил точно в Пикфорда.

34' Генри слева навесил на Тони, который головой пробил в левую штанге, а набежавший на добивание Висса с семи метров "зарядил" выше перекладины.

33' Макнил исполнил подачу от углового флага. Тарковски добрался головой до мяча, но переправить его в створ ворот не смог.

32' Грэй получил мяч справа в штрафной площади, но его удар с разворота заблокировал Йоргенсен

30' Паттерсон справа забежал в офсайд.

29' Тони у центрального круга ударил локтем в шею Коди.

28' "Брентфорд" старается перехватить инициативу. Пока получается только комбинировать у центрального круга.

27' Висса оказался на газоне на линии штрафной площади после стыка с Айуоби. Брукс определил, что удара по ногам в эпизоде не было.

26' Тарковски выбил мяч из штрафной площади после навеса Тони слева.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГОРДОН!!! Гордон откликнулся на заброс со своей половины поля, со смещением влево продвинулся вперёд и пробил мимо Райя в дальний угол.

22' Удар Макнила с линии штрафной площади соперники заблокировали.

21' Йенсен от углового флага навесил к ближней штанге, где Норгору в касание не удалось переправить мяч в сетку. Пикфорд успел сместиться к штанге вовремя.

20' Гордон слева немного сместился к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Райя в прыжке забрал мяч в руки.

19' Йенсен слева с двадцати метров низом пробил в дальнюю штангу.

18' Макнил от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.

17' Прострел Грэя справа к воротам заблокировал Генри.

16' Грэй справа в штрафной площади получил мяч, но обыграть соперника Демарай не смлг.

15' Гости исполнили угловой удар. Мяч из центра штрафной площади в высоком прыжке выбил Йоргенсен.

14' Удар Гордона справа из пределов штрафной площади заблокировал Генри.

12' Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Обе команды стараются угрожать чужим воротам и грамотно действуют в обороне.

11' Айуоби с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Райя без проблем забрал мяч в руки.

10' У Макнила по центру не прошла передача в штрафную площадь на партнёров.

8' Ми по левому флангу отправил вперёд Тони. Айвен прострелил в центр на Мбеумо, который в касание с двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

7' "Эвертон" старается быстро переходить на чужую половину поля, где "увязает" и ведёт перепасовку на фланге.

6' Хозяева начинают свои атаки с длительных перепасовок на своей половине поля.

5' Грэй слева обыгрался с Миколенко и сделал передачу в штрафную площадь, которую соперники перехватили.

4' Мбеумо с Йенсеном разыграли угловой удар. Хикки справа навесил к дальней штанге, откуда мяч кулаком выбил Пикфорд.

3' Дасилва справа выскочил к воротам, где его удар в ближний угол Пикфорд отразил.

2' "Брентфорд" играет в полосатых красно=-белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.