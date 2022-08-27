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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брентфорд
0:1
Второй тайм: 63'
Эвертон
0'
0:1
24' Гол
Гордон Энтони
54' Желтая карточка
Висса Йоан

Ход матча

24'
0:1
Гордон Энтони
(Коди Конор)
54'
Висса Йоан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Брентфорд 52.1% (61)
X 29.1% (34)
Эвертон 18.8% (22)
0
матч окончится ничьей
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Эвертон
5.30
3.60
4.14
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
13
Йоргенсен
Матиас
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
10
Дасилва
Джошуа
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
3
Паттерсон
Нэйтан
8
Онана
Амаду
17
Айуоби
Алекс
19
Миколенко
Виталий
7
Макнил
Дуайт
10
Гордон
Энтони
11
Грэй
Демарай
Брентфорд
4-3-3
Эвертон
3-4-3

История личных встреч

Брентфорд
Эвертон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:3
К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 0.5
Дасилва Джошуа 2 0.5
Йенсен Матиас 1 0.25
Ми Бен 1 0.25
Норгор Кристиан 1 0.25
Мбеумо Брайан 1 0.25
Генри Рико 0 0
Висса Йоан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 1 0.25
Гордон Энтони 1 0.25
Коди Конор 0 0
Пикфорд Джордан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ми Бен 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Дэвис Том 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гордон Энтони 1 0
Онана Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2
Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Лидс 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Манчестер Сити 1:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Челси 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль 7:0 Заявка 4 1 2 1 11 - 5 5
10. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Эвертон 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Брентфорд 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Борнмут 0:7 Заявка 4 1 0 3 2 - 14 3
17. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лидс 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
4. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Брентфорд 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Борнмут 0:7 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Брайтон 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Эвертон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Лидс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Брентфорд 0:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Борнмут 0:7 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    67'
    Холгейту потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 66'
    Заброс Дасилвы справа в штрафную площадь перехватил Коди.
  • Опасный момент
    64'
    Мбеумо справа с двадцати метров пробил в сантиметрах от дальней штанги.
  • 63'
    Пикфорд забрал мяч в руки после навеса Дасидвы справа к воротам с небольшим рикошетом.
  • 62'
    Айуоби смог выбить мяч у Дасилвы, рвавшегося по центру к штрафной площади соперников.
  • 60'
    Гордон после толчка соперника врезался во Франка. Тренер "Бретфорда" не дал разгореться страстям, похлопав Энтини по плечу после столкновения.
  • 58'
    Райя стал уже выходить к центральному кругу, помогая партнёрам быстрее доставлять мяч к чужой штрафной площади.
  • Угловой
    57'
    Макнил исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    56'
    Удар Гордона с двадцати метров Райя отбил на Миколенко. Но и добивание Виталия голкипер "Брентфорда" успел заблокировать.
  • Желтая карточка
    55'
    Висса в центре поля сзади наступил на ногу Онане и получил жёлтую карточку.
  • 54'
    Мбеумо слева навесил в руки Пикфорду.
  • Фол, нарушение
    53'
    Грэй на чужой половине поля нарушил правила.
  • Штанга
    52'
    После скидки Тони Норгор ударом через себя послал мяч в перекладину.
  • 51'
    Штрафной удар хозяева разыграли неудачно, нор смогли с мячом остаться на чужой половине поля. Накатывается следующая волна атаки.
  • Фол, нарушение
    50'
    Онана руками придержал Мбеумо у штрафной площади. Двадцать девять метров до ворот.
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    • 49'
      Навес Макнила справа на Грэя прервал Хикки.
    • 48'
      Холгейт неудачно сделал пас назад на Пикфорда. Голкиперу пришлось играть головой, после чего в него врезался Висса.
    • 47'
      Холгейт заблокировал прострел Мбеумо слева к воротам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Брентфорде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Брентфорд" - "Эвертон" - 0:1.
    • 45'
      Миколенко слева откатил мяч на Гордона, который с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Райя в прыжке забрал мяч в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Брукс в первом тайме.
    • 44'
      "Эвертону" в концовке тайма удалось закрепиться на чужой половине поля. Позиционная атака гостей позволит передохнуть обороне.
    • Фол, нарушение
      43'
      Тони в чужой штрафной площади толкнул в спину Коди.
    • Угловой
      42'
      Йенсен с Мбеумо разыграли угловой удар. Навес Матиаса к дальней штанге получился сильным, и мяч покинул пределы поля.
    • Опасный момент
      41'
      Мбеумо справа с десяти метров пробил рядом с дальней крестовиной.
    • 40'
      Следующий навес Хикки справа последовал ближе к воротам. На ближней штанге на перехвате сыграл Тарковски.
    • 38'
      Навес Хикки справа в центр штрафной площади соперники прервали.
    • 37'
      "Эвертон" теперь не может даже подержать мяч на чужой половине поля.
    • 36'
      Йенсен справа навесил к дальней штанге. Тони головой мяч не достал, а Мбеумо ногой пробил точно в Пикфорда.
    • Штанга
      34'
      Генри слева навесил на Тони, который головой пробил в левую штанге, а набежавший на добивание Висса с семи метров "зарядил" выше перекладины.
    • Угловой
      33'
      Макнил исполнил подачу от углового флага. Тарковски добрался головой до мяча, но переправить его в створ ворот не смог.
    • 32'
      Грэй получил мяч справа в штрафной площади, но его удар с разворота заблокировал Йоргенсен
    • 30'
      Паттерсон справа забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      29'
      Тони у центрального круга ударил локтем в шею Коди.
    • 28'
      "Брентфорд" старается перехватить инициативу. Пока получается только комбинировать у центрального круга.
    • 27'
      Висса оказался на газоне на линии штрафной площади после стыка с Айуоби. Брукс определил, что удара по ногам в эпизоде не было.
    • 26'
      Тарковски выбил мяч из штрафной площади после навеса Тони слева.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГОРДОН!!! Гордон откликнулся на заброс со своей половины поля, со смещением влево продвинулся вперёд и пробил мимо Райя в дальний угол.
    • 22'
      Удар Макнила с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Угловой
      21'
      Йенсен от углового флага навесил к ближней штанге, где Норгору в касание не удалось переправить мяч в сетку. Пикфорд успел сместиться к штанге вовремя.
    • Опасный момент
      20'
      Гордон слева немного сместился к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Райя в прыжке забрал мяч в руки.
    • Штанга
      19'
      Йенсен слева с двадцати метров низом пробил в дальнюю штангу.
    • Угловой
      18'
      Макнил от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.
    • 17'
      Прострел Грэя справа к воротам заблокировал Генри.
    • 16'
      Грэй справа в штрафной площади получил мяч, но обыграть соперника Демарай не смлг.
    • Угловой
      15'
      Гости исполнили угловой удар. Мяч из центра штрафной площади в высоком прыжке выбил Йоргенсен.
    • 14'
      Удар Гордона справа из пределов штрафной площади заблокировал Генри.
    • 12'
      Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Обе команды стараются угрожать чужим воротам и грамотно действуют в обороне.
    • 11'
      Айуоби с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Райя без проблем забрал мяч в руки.
    • 10'
      У Макнила по центру не прошла передача в штрафную площадь на партнёров.
    • Опасный момент
      8'
      Ми по левому флангу отправил вперёд Тони. Айвен прострелил в центр на Мбеумо, который в касание с двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
    • 7'
      "Эвертон" старается быстро переходить на чужую половину поля, где "увязает" и ведёт перепасовку на фланге.
    • 6'
      Хозяева начинают свои атаки с длительных перепасовок на своей половине поля.
    • 5'
      Грэй слева обыгрался с Миколенко и сделал передачу в штрафную площадь, которую соперники перехватили.
    • Угловой
      4'
      Мбеумо с Йенсеном разыграли угловой удар. Хикки справа навесил к дальней штанге, откуда мяч кулаком выбил Пикфорд.
    • 3'
      Дасилва справа выскочил к воротам, где его удар в ближний угол Пикфорд отразил.
    • 2'
      "Брентфорд" играет в полосатых красно=-белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Брентфорд Коммьюнити"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Эвертон

    Исход игры
    Брентфорд
    52.1% (61)
    Ничья
    29.1% (34)
    Эвертон
    18.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    1:0 Брентфорд
    17.1% (20)
    1:2 Эвертон
    10.3% (12)
    0:1 Эвертон
    5.1% (6)
    2:0 Брентфорд
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Брентфорд
    2.6% (3)
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