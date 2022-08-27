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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
7:0
Второй тайм: 63'
Борнмут
0'
1:0
3' Гол
Диас Луис
2:0
6' Гол
Эллиотт Харви
3:0
28' Гол
Александер-Арнольд Трент
4:0
31' Гол
Фирмино Роберто
35' Желтая карточка
Смит Адам
5:0
45' Гол
Ван Дейк Виргил
6:0
46' Гол в свои ворота
Мефам Крис
7:0
62' Гол
Фирмино Роберто

Ход матча

3'
Диас Луис
(Фирмино Роберто)
1:0
6'
Эллиотт Харви
(Фирмино Роберто)
2:0
28'
Александер-Арнольд Трент
(Фирмино Роберто)
3:0
31'
Фирмино Роберто
4:0
35'
 
Смит Адам
45'
Ван Дейк Виргил
(Робертсон Эндрю)
5:0
46'
Карвалью Фабиу
Эллиотт Харви
 
46'
 
Соланке Доминик
Смит Адам
46'
 
Биллинг Филип
Кристи Райан
46'
Мефам Крис
6:0
62'
Фирмино Роберто
7:0

Статистика матча

  • 7 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 119
Ливерпуль 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Борнмут 1.7% (2)
0
выиграет Ливерпуль
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Борнмут
1.16
9.00
25.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
1
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
33
Земура
Джордан
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
32
Энтони
Джейдон
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
21
Мур
Киффер
Ливерпуль
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Борнмут

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.5
Диас Луис 2 0.5
Фирмино Роберто 1 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.25
Ван Дейк Виргил 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.25
Хефферсон Лерма 1 0.25
Келли Ллойд 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Мефам Крис 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Лидс 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Манчестер Сити 1:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Челси 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль 7:0 Заявка 4 1 2 1 11 - 5 5
10. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Эвертон 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Брентфорд 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Борнмут 0:7 Заявка 4 1 0 3 2 - 14 3
17. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лидс 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
4. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Брентфорд 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Борнмут 0:7 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Брайтон 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кристал Пэлас 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Челси 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Эвертон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Лидс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ливерпуль 7:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Брентфорд 0:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Борнмут 0:7 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 70'
    По центру прорвался Мур к штрафной соперника и скинул под удар Биллингу, но тому пробить помешал в подкате защитник.
  • 69'
    Мур зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Соланке, но этот пас перехватил Гомес.
  • 69'
    Мур зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Соланке, но этот пас перехватил Гомес.
  • 68'
    Пробивал головой Ван Дейк на дальней штанге после навеса с угла поля от Робертсона, но мяч оказался в руках Траверса.
  • Угловой
    67'
    Карвалью на скорости ворвался в штрафную после поперечного паса от Фабиньо, но вовремя вернулся в оборону Сенеси и вынес сферу на угловой.
  • 66'
    Диагональ исполнял Хефферсон на левый фланг, куда забегал Соланке, но Арнольд был первым на мяче и вынес его в аут.
  • 65'
    С угла поля навесил Биллинг на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Хендерсон и головой вынес мяч обратно на фланг.
  • 64'
    Прорывался на скорости по правому флангу Энтони, но напоролся на Робертсона, который в чистом подкате вынес мяч в аут.
  • 2 гола - дубль!
    63'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Роберто Фирмино! Разыграли угловой мерсисайдцы, после чего с угла штрафной площади пробил по воротам Робертсон. Отбил перед собой Траверс, но точно на Фирмино, который протолкнул мяч уже в пустые ворота.
  • Угловой
    62'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Салах и пробил по воротам, но от спины защитника мяч ушел на угловой.
  • Угловой
    61'
    Ворвался в штрафную с левого фланга Соланке, обыграл защитника и пробил по воротам, но от ноги Гомеса мяч полетел на угловой.
  • 60'
    Отобрал мяч в центре поля Диас и тут же отдал вперед на Салаха, который пробил с линии штрафной, но точно в руки вратарю.
  • 59'
    Мог убегать Мур на ворота соперника после скидки от Соланке, но проиграл он скоростную дуэль Ван Дейку и потерял мяч.
  • 58'
    Тонко вырезал Хендерсон в штрафную на ход Фирмино, но того от мяча грамотно оттеснил корпусом Сенеси.
  • 57'
    Со штрафного навесил Биллинг на дальнюю штангу, где головой пробил Земура, но мяч полетел крайне неточно.
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    • 56'
      В центре поля Гомес в верховой борьбе заехал по ногам Муру. Штрафной удар исполнять будут игроки "Борнмута".
    • 55'
      На дальнюю штангу подавал с правого фланга Салах, но здесь в падении не смог добраться до мяча Робертсон.
    • 54'
      Финтами накрутил соперника на правой бровке Карвалью и прострелил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.
    • 53'
      Забрасывал Хендерсон в штрафную соперника на Диаса, но того опередил Мефам и головой вынес сферу в аут. 
    • 52'
      Мягко забросил Карвалью в штрафную, куда ворвался Фирмино и пробил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 51'
      С фланга навес исполнял Диас в центр штрафной на Фирмино, но тому помешал пробить головой в силовой борьбе Мефам.
    • 50'
      Дальний заброс исполнял Карвалью на ход Фирмино, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
    • Замена
      49'
      Двойная замена в ответ произошла у "Борнмута". Вместо Кристи и Смита игру продолжать будут Соланке и Биллинг.
    • Гол в свои ворота
      48'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Мефам! Подхватил мяч на фланге Арнольд и тут же навесил на дальнюю штангу, куда забегал Диас, но Мефам оказался первым на мяче и в подкате срезал его в сетку, без шансов для голкипера.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Ливерпуля". Вместо Харви Эллиотта на второй тайм вышел Фабиу Карвалью.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. В первом тайме "Ливерпуль" не заметил сопротивление соперника!
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Виргил Ван Дейк! С углового идеальную подачу вырезал Робертсон точно в голову Ван Дейку, который оторвался от опеки и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Траверса.
    • Угловой
      45'
      Протащил мяч на скорости к штрафной соперника Фирмино и пробить решил самостоятельно, но в падении перевел на угловой голкипер.
    • 44'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Салах и вторым касанием пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.
    • Угловой
      43'
      Догнал мяч Эллиотт на правом фланге после паса от Арнольда и прострелил вдоль ворот, но мяч Земура перевел на угловой.
    • 42'
      Зацепился Мур за мяч на чужой половине поля и сбросил на ход Кристи, но тому пробить не позволили защитники.
    • 41'
      С правого фланга Эллиотт навесил на ближнюю штангу, но здесь пробить в касание Фирмино не позволил Земура.
    • 40'
      Принял снаряд в чужой штрафной Кристи и с разворота пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 39'
      Убежал в атаку по левой бровке Земура и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 38'
      С правого фланга Арнольд подавал на дальнюю штангу, где пытался Диас пробить головой, но не дотянулся он до мяча.
    • Желтая карточка
      37'
      Смит в центре поля грубо наступил на ногу Хендерсону, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 36'
      Диагональ исполнял Хефферсон на левый фланг, куда забегал Кристи, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 35'
      Отличным пасом Арнольд нашел на дальней штанге Робертсона, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 34'
      По флангу забросил Земура на ход Тавернеру, но того опередил Арнольд и головой вынес сферу в аут.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Роберто Фирмино! Полностью развалилась оборона "вишен". Салах на фланге накрутил соперника, после чего подал в штрафную, где после серии рикошетов в падении пробил точно под перекладину Фирмино.
    • 31'
      В центре поля Фирмино получил по ногам в подкате от Мефама. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Трент Александер-Арнольд! Довели счет до разгромного еще в первом тайме хозяева. Все сделал сам Арнольд, прорвался он к штрафной соперника, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил издали точно в дальнюю "девятку".
    • 29'
      Мог убегать на ворота соперника Кристи после заброса от Тавернера, но вышел за пределы штрафной Алиссон и разрядил обстановку. 
    • 28'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Робертсон под удар Фирмино, но заблокировал этот выстрел Сенеси в подкате. 
    • 27'
      Догнал мяч у лицевой линии Эллиотт и тут же подал в штрафную, но сфера вышла за пределы поля еще в полете.
    • 26'
      Подключился к атаке своей команды Арнольд и прострелил в штрафную, но здесь махнул мимо мяча Фирмино.
    • 25'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Диас на Эллиотта, но того от мяча оттеснил корпусом Мефам.
    • 24'
      Отдавал пас Эллиотт с фланга в штрафную на Салаха, но до того мяч не дошел, в отборе отыграл грамотно защитник.
    • 23'
      Подолгу катают мяч на чужой половине поля мерсисайдцы, а вот гости пока так и ничего не смогли создать в атаке. 
    • 22'
      Проникающим пасом Эллиотт нашел в штрафной соперника Диаса, но тот в ближнем бою не сумел переиграть вратаря.
    • Опасный момент
      21'
      Мягко забросил в штрафную Фирмино на ход Салаху, который с острого угла пробил под перекладину, но на угловой перевел в падении Траверс.
    • 20'
      Налетел прямой ногой на соперника в центре поля Мур. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • Офсайд
      19'
      Выскакивал на ворота соперника Салах после паса от Фабиньо, но судья остановил эту атаку, зафиксировав положение "вне игры".
    • Опасный момент
      18'
      Ушел от двоих соперников на фланге Эллиотт финтом и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Салах каким-то чудом не попал в ворота буквально с метра.
    • 17'
      После подачи с фланга от Кристи пробивал головой с линии вратарской Мур, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 16'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Мур и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 15'
      На фланге сбивал соперника в подкате Диас после случайной обрезки. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 14'
      С центра поля Кук отдавал пас вперед на ход Муру, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.
    • 13'
      Проникающий пас Фабиньо исполнял в штрафную на ход Фирмино, но прочитал эпизод Сенеси и перехватил мяч в подкате.
    • 12'
      Диагональ исполнял Кук на левый фланг, куда забегал Земура, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 11'
      В центре поля получил Хендерсон по ногам в подкате от Тавернера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • Офсайд
      10'
      Отобрал мяч в центре поля Хендерсон и тут же забросил на Фирмино, который скинул головой на Диаса, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
    • 9'
      Сместился Диас с левого фланга в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Мефам.
    • 8'
      Отобрал мяч на левой бровке Земура и забросил в штрафную на ход Муру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Харви Эллиотт! Вот это начало, удвоил свое преимущество "Ливерпуль". С правого фланга прострелил в центр штрафной Салах на Фирмино, который в касание скинул точно на Эллиотта, а удар в касание последнего пришелся точно в нижний угол.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную Хендерсон на ход Фирмино, но Кук перехватил мяч и головой сбросил его в руки голкиперу.
    • 5'
      Фирмино мог выскакивать на ворота после паса от Фабиньо, но на выходе грамотно сыграл Траверс и забрал мяч в свои руки.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Луис Диас! Подхватил мяч на фланге Фирмино после паса от Салаха, расшатал финтом защитника и навесил на дальнюю штангу, где головой вколотил сферу точно в дальний нижний угол Диас.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Эллиотт в штрафную на ход Саллаху, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 7:0 Борнмут

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.8% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Борнмут
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    28.18% (31)
    Нет
    71.82% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    37% (44)
    3:0 Ливерпуль
    16% (19)
    3:1 Ливерпуль
    11.8% (14)
    2:1 Ливерпуль
    9.2% (11)
    1:0 Ливерпуль
    6.7% (8)
    4:0 Ливерпуль
    5% (6)
    4:1 Ливерпуль
    1.7% (2)
    5:0 Ливерпуль
    1.7% (2)
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