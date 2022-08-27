С угла поля навесил Биллинг на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Хендерсон и головой вынес мяч обратно на фланг.

Диагональ исполнял Хефферсон на левый фланг, куда забегал Соланке, но Арнольд был первым на мяче и вынес его в аут.

Карвалью на скорости ворвался в штрафную после поперечного паса от Фабиньо, но вовремя вернулся в оборону Сенеси и вынес сферу на угловой.

Пробивал головой Ван Дейк на дальней штанге после навеса с угла поля от Робертсона, но мяч оказался в руках Траверса.

Мур зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Соланке, но этот пас перехватил Гомес.

Мур зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Соланке, но этот пас перехватил Гомес.

По центру прорвался Мур к штрафной соперника и скинул под удар Биллингу, но тому пробить помешал в подкате защитник.

Со штрафного навесил Биллинг на дальнюю штангу, где головой пробил Земура, но мяч полетел крайне неточно.

Тонко вырезал Хендерсон в штрафную на ход Фирмино, но того от мяча грамотно оттеснил корпусом Сенеси.

Мог убегать Мур на ворота соперника после скидки от Соланке, но проиграл он скоростную дуэль Ван Дейку и потерял мяч.

Отобрал мяч в центре поля Диас и тут же отдал вперед на Салаха, который пробил с линии штрафной, но точно в руки вратарю.

Ворвался в штрафную с левого фланга Соланке, обыграл защитника и пробил по воротам, но от ноги Гомеса мяч полетел на угловой.

Прорвался по центру к штрафной соперника Салах и пробил по воротам, но от спины защитника мяч ушел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Роберто Фирмино! Разыграли угловой мерсисайдцы, после чего с угла штрафной площади пробил по воротам Робертсон. Отбил перед собой Траверс, но точно на Фирмино, который протолкнул мяч уже в пустые ворота.

Прорывался на скорости по правому флангу Энтони, но напоролся на Робертсона, который в чистом подкате вынес мяч в аут.

Замена в перерыве произошла в составе "Ливерпуля". Вместо Харви Эллиотта на второй тайм вышел Фабиу Карвалью.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Мефам! Подхватил мяч на фланге Арнольд и тут же навесил на дальнюю штангу, куда забегал Диас, но Мефам оказался первым на мяче и в подкате срезал его в сетку, без шансов для голкипера.

Двойная замена в ответ произошла у "Борнмута". Вместо Кристи и Смита игру продолжать будут Соланке и Биллинг.

Дальний заброс исполнял Карвалью на ход Фирмино, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

С фланга навес исполнял Диас в центр штрафной на Фирмино, но тому помешал пробить головой в силовой борьбе Мефам.

Мягко забросил Карвалью в штрафную, куда ворвался Фирмино и пробил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

Забрасывал Хендерсон в штрафную соперника на Диаса, но того опередил Мефам и головой вынес сферу в аут.

Финтами накрутил соперника на правой бровке Карвалью и прострелил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.

На дальнюю штангу подавал с правого фланга Салах, но здесь в падении не смог добраться до мяча Робертсон.

В центре поля Гомес в верховой борьбе заехал по ногам Муру. Штрафной удар исполнять будут игроки "Борнмута".

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. В первом тайме "Ливерпуль" не заметил сопротивление соперника!

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Виргил Ван Дейк! С углового идеальную подачу вырезал Робертсон точно в голову Ван Дейку, который оторвался от опеки и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Траверса.

45' Протащил мяч на скорости к штрафной соперника Фирмино и пробить решил самостоятельно, но в падении перевел на угловой голкипер.

44' Выиграл подбор у штрафной соперника Салах и вторым касанием пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.

43' Догнал мяч Эллиотт на правом фланге после паса от Арнольда и прострелил вдоль ворот, но мяч Земура перевел на угловой.

42' Зацепился Мур за мяч на чужой половине поля и сбросил на ход Кристи, но тому пробить не позволили защитники.

41' С правого фланга Эллиотт навесил на ближнюю штангу, но здесь пробить в касание Фирмино не позволил Земура.

40' Принял снаряд в чужой штрафной Кристи и с разворота пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

39' Убежал в атаку по левой бровке Земура и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

38' С правого фланга Арнольд подавал на дальнюю штангу, где пытался Диас пробить головой, но не дотянулся он до мяча.

37' Смит в центре поля грубо наступил на ногу Хендерсону, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

36' Диагональ исполнял Хефферсон на левый фланг, куда забегал Кристи, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

35' Отличным пасом Арнольд нашел на дальней штанге Робертсона, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

34' По флангу забросил Земура на ход Тавернеру, но того опередил Арнольд и головой вынес сферу в аут.

32' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Роберто Фирмино! Полностью развалилась оборона "вишен". Салах на фланге накрутил соперника, после чего подал в штрафную, где после серии рикошетов в падении пробил точно под перекладину Фирмино.

31' В центре поля Фирмино получил по ногам в подкате от Мефама. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

30' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Трент Александер-Арнольд! Довели счет до разгромного еще в первом тайме хозяева. Все сделал сам Арнольд, прорвался он к штрафной соперника, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил издали точно в дальнюю "девятку".

29' Мог убегать на ворота соперника Кристи после заброса от Тавернера, но вышел за пределы штрафной Алиссон и разрядил обстановку.

28' С левого фланга прострелил в центр штрафной Робертсон под удар Фирмино, но заблокировал этот выстрел Сенеси в подкате.

27' Догнал мяч у лицевой линии Эллиотт и тут же подал в штрафную, но сфера вышла за пределы поля еще в полете.

26' Подключился к атаке своей команды Арнольд и прострелил в штрафную, но здесь махнул мимо мяча Фирмино.

25' С левого фланга прострелил в центр штрафной Диас на Эллиотта, но того от мяча оттеснил корпусом Мефам.

24' Отдавал пас Эллиотт с фланга в штрафную на Салаха, но до того мяч не дошел, в отборе отыграл грамотно защитник.

23' Подолгу катают мяч на чужой половине поля мерсисайдцы, а вот гости пока так и ничего не смогли создать в атаке.

22' Проникающим пасом Эллиотт нашел в штрафной соперника Диаса, но тот в ближнем бою не сумел переиграть вратаря.

21' Мягко забросил в штрафную Фирмино на ход Салаху, который с острого угла пробил под перекладину, но на угловой перевел в падении Траверс.

20' Налетел прямой ногой на соперника в центре поля Мур. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

19' Выскакивал на ворота соперника Салах после паса от Фабиньо, но судья остановил эту атаку, зафиксировав положение "вне игры".

18' Ушел от двоих соперников на фланге Эллиотт финтом и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Салах каким-то чудом не попал в ворота буквально с метра.

17' После подачи с фланга от Кристи пробивал головой с линии вратарской Мур, но мяч оказался в руках голкипера.

16' Грамотно подставился на чужой половине поля Мур и заработал для своей команды перспективный стандарт.

15' На фланге сбивал соперника в подкате Диас после случайной обрезки. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

14' С центра поля Кук отдавал пас вперед на ход Муру, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.

13' Проникающий пас Фабиньо исполнял в штрафную на ход Фирмино, но прочитал эпизод Сенеси и перехватил мяч в подкате.

12' Диагональ исполнял Кук на левый фланг, куда забегал Земура, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

11' В центре поля получил Хендерсон по ногам в подкате от Тавернера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

10' Отобрал мяч в центре поля Хендерсон и тут же забросил на Фирмино, который скинул головой на Диаса, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

9' Сместился Диас с левого фланга в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Мефам.

8' Отобрал мяч на левой бровке Земура и забросил в штрафную на ход Муру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Харви Эллиотт! Вот это начало, удвоил свое преимущество "Ливерпуль". С правого фланга прострелил в центр штрафной Салах на Фирмино, который в касание скинул точно на Эллиотта, а удар в касание последнего пришелся точно в нижний угол.

6' Мягко забросил в штрафную Хендерсон на ход Фирмино, но Кук перехватил мяч и головой сбросил его в руки голкиперу.

5' Фирмино мог выскакивать на ворота после паса от Фабиньо, но на выходе грамотно сыграл Траверс и забрал мяч в свои руки.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Луис Диас! Подхватил мяч на фланге Фирмино после паса от Салаха, расшатал финтом защитника и навесил на дальнюю штангу, где головой вколотил сферу точно в дальний нижний угол Диас.

3' Дальний заброс исполнял Эллиотт в штрафную на ход Саллаху, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.