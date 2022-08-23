Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Борнмут
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2
|0.67
|Нуньес Дарвин
|1
|0.33
|Диас Луис
|1
|0.33
|Милнер Джеймс
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мур Киффер
|1
|0.33
|Хефферсон Лерма
|1
|0.33
|Келли Ллойд
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|3
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут
Исход игры
Ливерпуль
93.9% (31)
Ничья
6.1% (2)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
30.3% (10)
Нет
69.7% (23)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
51.5% (17)
3:1 Ливерпуль
15.2% (5)
3:0 Ливерпуль
6.1% (2)
2:1 Ливерпуль
6.1% (2)
4:0 Ливерпуль
6.1% (2)
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