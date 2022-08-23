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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 34
Ливерпуль 94.1% (32)
X 5.9% (2)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Борнмут
1.13
9.00
33.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Борнмут

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.67
Нуньес Дарвин 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Милнер Джеймс 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.33
Хефферсон Лерма 1 0.33
Келли Ллойд 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 3 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Мефам Крис 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Борнмут
    1.13
    9.00
    33.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Борнмут онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.9% (31)
    Ничья
    6.1% (2)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    30.3% (10)
    Нет
    69.7% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    51.5% (17)
    3:1 Ливерпуль
    15.2% (5)
    3:0 Ливерпуль
    6.1% (2)
    2:1 Ливерпуль
    6.1% (2)
    4:0 Ливерпуль
    6.1% (2)
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    Ливерпуль
    Борнмут
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