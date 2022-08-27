  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0:1
Перерыв
Спарта Роттердам

Ход матча

18'
0:1
Леуритсен Тобиас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Спарта Роттердам
8.04
3.98
3.15
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
7
Фернандес
Рашаан
9
Лидберг
Исак
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Мейнанс
Свен
8
Китолано
Джошуа
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.25
Эдвардсен Оливер 1 0.25
Дейл Матс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.25
Де Гузман Джонатан 0 0
Намли Юнес 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Дейл Матс 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
6. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
7. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Спарта Роттердам 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Спарта Роттердам 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гоу Эхед Иглс 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Спарта Роттердам
    8.04
    3.98
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:1 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гоу Эхед Иглс
    Спарта Роттердам
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     