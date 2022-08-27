Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
Перерыв
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
26
Баккер
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ishan Kort
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|1
|0.25
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.25
|Дейл Матс
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|2
|0.5
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.25
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|8.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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