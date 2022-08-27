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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 9317
Гоу Эхед Иглс
0:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
18' Гол
Леуритсен Тобиас
56' Красная карточка
Фернандес Рашаан
88' Желтая карточка
Пинту Мика
90' Желтая карточка
Баккер Юстин
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Леуритсен Тобиас
46'
Линторст Эверт
Эдвардсен Оливер
 
56'
Фернандес Рашаан
 
66'
Jahnoah Markelo
Адеканье Бобби
 
68'
 
Jason Eyenga-Lokilo2
Ван Крой Вито
79'
 
Де Гузман Джонатан
Намли Юнес
79'
 
Версейрен Арно
Абелс Дирк
79'
 
Jeremy van Mullem
Самбо Шуранди
86'
Pim Saathof
Амофа Джамал
 
88'
 
Пинту Мика
90'
Баккер Юстин
 
90'
 
Энгельс Марио
Мейнанс Свен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
7
Фернандес
Рашаан
9
Лидберг
Исак
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Мейнанс
Свен
8
Китолано
Джошуа
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Спарта Роттердам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.25
Эдвардсен Оливер 1 0.25
Дейл Матс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.25
Де Гузман Джонатан 0 0
Намли Юнес 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
6. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
7. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
8. Ваалвейк 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
10. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Витесс 0:1 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Витесс 0:1 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ваалвейк 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
10. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
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