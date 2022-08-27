Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

36' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Лидберг Исак пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

30' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

26' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Намли Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Намли Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Китолано Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Де Гузман Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Леуритсен Тобиас пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

13' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Эдвардсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хорошую попытку сделал Фернандес Рашаан . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Эдвардсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фернандес Рашаан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

2' Хорошую попытку сделал Адеканье Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

2' Ромменс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре