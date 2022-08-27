Стадион: Stadion Florian Krygier
3:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолДабровски Дамьян
2:0
63' ГолГросицки Камил
3:0
64' ГолАлмквист Понтус
80' Желтая карточкаKoki Hinokio
87' Желтая карточкаМаковский Томаш
90'+3
Ход матча
27'
63'
64'
3:0
80'
87'
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Погонь Щецин
Заглембе Любин
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмквист Понтус
|2
|0.33
|Гросицки Камил
|2
|0.33
|Захович Лука
|2
|0.33
|Бичахчян Ваан
|2
|0.33
|Дабровски Дамьян
|1
|0.17
|Ленговски Матеуш
|1
|0.17
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.14
|Lukasz Lakomy
|1
|0.14
|Дьенг Шейку
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стипица Данте
|2
|0
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|7.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|9.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|12.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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