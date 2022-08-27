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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
3:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
27' Гол
Дабровски Дамьян
2:0
63' Гол
Гросицки Камил
3:0
64' Гол
Алмквист Понтус
80' Желтая карточка
Koki Hinokio
87' Желтая карточка
Маковский Томаш
90'+3
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
89
Биззад
Каспер
11
Возняк
Аркадиуш
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
20
Полетанович
Марко
6
Маковский
Томаш
26
Ходына
Кацпер
99
Lukasz
Lakomy
9
Гаприндашвили
Торнике
19
Rafal
Adamski
Погонь Щецин
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Заглембе Любин

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмквист Понтус 2 0.33
Гросицки Камил 2 0.33
Захович Лука 2 0.33
Бичахчян Ваан 2 0.33
Дабровски Дамьян 1 0.17
Ленговски Матеуш 1 0.17
Салес Жеан Карлос 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаприндашвили Торнике 1 0.14
Lukasz Lakomy 1 0.14
Дьенг Шейку 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стипица Данте 2 0
Бичахчян Ваан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Маковский Томаш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
7. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
9. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
12. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
13. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
18. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
15. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Дабровски Дамьян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 3:0 Заглембе Любин онлайн

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