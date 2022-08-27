Стадион: MOL Arena
Ход матча
27'
65'
1:1
68'
1:2
74
Санто
Регё
32
Мичуда
Шимон
19
Пирес
Келвин
13
Маду
Кингсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимНападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Гажи АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marian Zimen
История личных встреч
ДАК
Тренчин
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4
|0.57
|Ammar Ramadan
|2
|0.29
|Веселовски Доминик
|1
|0.14
|Николаеску Йон
|1
|0.14
|Кальмар Жолт
|1
|0.14
|Кружляк Доминик
|1
|0.14
|Санто Регё
|1
|0.14
|Цыганик Андрей
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.29
|Гайдош Артур
|2
|0.29
|Маду Кингсли
|1
|0.14
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.14
|Пирес Келвин
|1
|0.14
|Lucas Demitra
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
|Eynel Soares
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Rahim Ibrahim
|3
|0
|Маду Кингсли
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Летенай Лукаш
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1
Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|2.
|Железярне Подбрезова
|4:2
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|3.
|Жилина
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Спартак Трнава
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|5.
|Тренчин
|2:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|6.
|ДАК
|1:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Ружомберок
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|8.
|Скалица
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|9.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 17
|6
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2:4
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|12.
|Злате Моравце
|1:4
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Жилина
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ДАК
|1:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Спартак Трнава
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Скалица
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Тренчин
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Железярне Подбрезова
|4:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Злате Моравце
|1:4
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2:4
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Железярне Подбрезова
|4:2
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|3.
|Тренчин
|2:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|4.
|Спартак Трнава
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|7.
|ДАК
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|8.
|Жилина
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2:4
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|Скалица
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|Злате Моравце
|1:4
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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