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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ДАК
1:2
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
27' Гол
Ammar Ramadan
1:1
65' Гол
Баинович Филип
1:2
68' Гол
Баинович Филип
90' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+5
22
Веселинов
Даниэл
14
Цыганик
Андрей
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
28
Блэкмэн
Сезар
4
Фазлагич
Энис
66
Качер
Мирослав
20
Веселовски
Доминик
27
Ammar
Ramadan
45
Крстович
Никола
74
Санто
Регё
99
Кукучка
Михал
32
Мичуда
Шимон
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
13
Маду
Кингсли
17
Lucas
Demitra
20
Rahim
Ibrahim
18
Лавринчик
Самуэль
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
21
Летенай
Лукаш
ДАК
4-3-3
Тренчин
4-5-1

История личных встреч

ДАК
Тренчин

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 0.57
Ammar Ramadan 2 0.29
Веселовски Доминик 1 0.14
Николаеску Йон 1 0.14
Кальмар Жолт 1 0.14
Кружляк Доминик 1 0.14
Санто Регё 1 0.14
Цыганик Андрей 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.29
Гайдош Артур 2 0.29
Маду Кингсли 1 0.14
Lazar Stojsavljevic 1 0.14
Пирес Келвин 1 0.14
Lucas Demitra 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Eynel Soares 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Крстович Никола 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 4 0
Rahim Ibrahim 3 0
Маду Кингсли 2 0
Lukas Duriska 1 0
Баинович Филип 1 0
Летенай Лукаш 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1
Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 0 1 20 - 6 15
2. Железярне Подбрезова 7 3 4 0 14 - 8 13
3. Жилина 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Спартак Трнава 7 3 3 1 14 - 7 12
5. Тренчин 7 3 2 2 7 - 9 11
6. ДАК 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Ружомберок 6 2 4 0 9 - 6 10
8. Земплин 7 2 1 4 9 - 15 7
9. Дукла Банска-Бистрица 7 2 0 5 10 - 18 6
10. Скалица 7 1 3 3 7 - 12 6
11. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 7 - 16 3
12. Злате Моравце 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Жилина 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ДАК 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Спартак Трнава 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Тренчин 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Земплин 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Скалица 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Дукла Банска-Бистрица 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Ружомберок 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 2 2 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Железярне Подбрезова 4 1 3 0 9 - 6 6
3. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Тренчин 4 1 1 2 2 - 7 4
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
7. ДАК 3 0 2 1 2 - 4 2
8. Жилина 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Земплин 4 0 1 3 4 - 10 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 1 2 3 - 5 1
11. Скалица 3 0 1 2 3 - 8 1
12. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 10 0
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      27'
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