Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 2732
2:1
Второй тайм: 81'
0'
32' Желтая карточкаФрайдей Фред
42' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
43' Желтая карточкаIan Smeulers
44' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
0:1
61' ГолХове Йохан
1:1
68' ГолТветер Александер Рууд
2:1
80' ГолJesper Taaje
Ход матча
32'
42'
43'
61'
0:1
68'
80'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
19
Ордагич
Амер
27
Винбо
Альбин
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.55
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.4
|Вега Дейвер
|2
|0.1
|Ньенету Франклин
|2
|0.1
|Хокенстад Матс
|2
|0.1
|Айер Кинин
|2
|0.1
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Маркманруд Ларс
|1
|0.05
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|8
|0.42
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.26
|Фрайдей Фред
|4
|0.21
|Ипалибо Джек
|4
|0.21
|Стенгель Херман
|2 (1)
|0.11
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.11
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.11
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Боаэн Эрнест
|1
|0.05
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Грогард Томас
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Ian Smeulers
|4
|0
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Винбо Альбин
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Боаэн Эрнест
|1
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
7
39%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
6
27%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
4
21%
6
40%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
34
29
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
9
26%
0
0%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
6
18%
9
31%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
4
12%
7
24%
76-90
Пропущено
39
27
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
18%
5
19%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
6
15%
4
15%
31-45
10
26%
4
15%
46-60
7
18%
8
30%
30%
61-75
7
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|14
|3
|2
|39 - 17
|45
|2.
|Будё-Глимт
|2:0
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|19
|12
|4
|3
|35 - 16
|40
|4.
|Русенборг
|19
|10
|7
|2
|38 - 23
|37
|5.
|Волеренга
|19
|9
|3
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|7.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|19
|8
|4
|7
|31 - 28
|28
|8.
|Саннефьёрд
|2:1
|20
|7
|3
|10
|33 - 43
|24
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|29 - 31
|22
|11.
|Тромсё
|18
|4
|9
|5
|23 - 30
|21
|12.
|Олесунн
|19
|5
|6
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:2
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|2.
|Лиллестрём
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|3.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|4.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Дьерв
|0:2
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|2:1
|10
|2
|3
|5
|17 - 24
|9
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|2:1
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:2
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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