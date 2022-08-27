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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 2732
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
32' Желтая карточка
Фрайдей Фред
42' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
43' Желтая карточка
Ian Smeulers
44' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
0:1
61' Гол
Хове Йохан
1:1
68' Гол
Тветер Александер Рууд
2:1
80' Гол
Jesper Taaje
90' Желтая карточка
Офкир Мохамед
2:2
90' Гол
Стенгель Херман
90'+4
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
13
Маркманруд
Ларс
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
25
Эгели
Ветле
Валле
27
Винбо
Альбин
20
Ньенету
Франклин
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
7
Стеневик
Халлдор
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Саннефьёрд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:5
Т
2:0
Т
4:0
ТМК
1:0
Т
0:0
Т
3:4
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
6:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
2:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Т
0:3
Т
4:2
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.55
Тветер Александер Рууд 8 0.4
Вега Дейвер 2 0.1
Ньенету Франклин 2 0.1
Хокенстад Матс 2 0.1
Jesper Taaje 2 0.1
Айер Кинин 2 0.1
Янсен Квинт 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Маркманруд Ларс 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 8 0.42
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.26
Фрайдей Фред 4 0.21
Ипалибо Джек 4 0.21
Стенгель Херман 3 (1) 0.16
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.11
Гулликсен Тобиас 2 0.11
Энерсен Оле 1 0.05
Токстад Кристоффер 1 0.05
Боаэн Эрнест 1 0.05
Валсвик Густав 0 0
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Ian Smeulers 4 0
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Винбо Альбин 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 4 0
Токстад Кристоффер 2 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Валсвик Густав 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Боаэн Эрнест 1 0
Хольст-Ларсен Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
7
35%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
3
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
6
27%
3
21%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
6
27%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
4
21%
6
40%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

36
31
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
9
25%
0
0%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
6
17%
9
29%
29%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
9
25%
3
10%
61-75
5
14%
8
26%
76-90

Пропущено

41
29
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
7
17%
5
17%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
10
24%
4
14%
46-60
8
20%
9
31%
61-75
8
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 19 14 3 2 39 - 17 45
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 19 12 4 3 35 - 16 40
4. Русенборг 19 10 7 2 38 - 23 37
5. Волеренга 19 9 3 7 31 - 27 30
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 19 6 4 9 29 - 31 22
10. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
11. Тромсё 18 4 9 5 23 - 30 21
12. Олесунн 19 5 6 8 20 - 29 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
2. Лиллестрём 9 7 1 1 17 - 3 22
3. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
10. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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