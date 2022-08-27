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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Радомьяк Радом
0:2
Конец матча
Корона Кельце
0'
0:1
35' Гол
Bartosz Spiaczka
38' Желтая карточка
Jakub Lukowski
62' Желтая карточка
Машаду Луиш
68' Желтая карточка
Milos Trojak
0:2
83' Гол
Dawid Blanik
85' Желтая карточка
Dawid Blanik
90' Желтая карточка
Шикавка Евгений
90'+6
91
Filip
Majchrowicz
5
Павловски
Дариуш
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
35
Лукашик
Даниэль
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
1
Форенц
Конрад
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
95
Зебич
Марио
23
Adrian
Danek
6
Jacek
Podgorski
7
Jakub
Lukowski
20
Шпаковски
Марчин
22
Дея
Адам
8
Такач
Далибор
18
Bartosz
Spiaczka
Радомьяк Радом
4-3-3
Корона Кельце
5-4-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Корона Кельце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.29
Абрамович Давид 2 0.29
Нашименту Филипе 2 (2) 0.29
Roberto Alves 1 0.14
Бранко Рафаэл 1 0.14
Michal Feliks 1 0.14
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.57
Jakub Lukowski 2 0.29
Dawid Blanik 1 0.14
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Машаду Луиш 3 0
Бранко Рафаэл 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Абрамович Давид 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 1 1
Петров Кирилл 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Дея Адам 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Adrian Danek 1 0
Зебич Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
50%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1
Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
7. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
9. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
13. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Jakub Lukowski получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Радомьяк Радом 0:2 Корона Кельце онлайн

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