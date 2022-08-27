Стадион: МОСИР
0:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолBartosz Spiaczka
38' Желтая карточкаJakub Lukowski
62' Желтая карточкаМашаду Луиш
68' Желтая карточкаMilos Trojak
0:2
83' ГолDawid Blanik
85' Желтая карточкаDawid Blanik
90' Желтая карточкаШикавка Евгений
90'+6
Ход матча
35'
38'
62'
68'
83'
0:2
85'
90'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
66
Milos
Trojak
95
Зебич
Марио
23
Adrian
Danek
22
Дея
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Корона Кельце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.29
|Абрамович Давид
|2
|0.29
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.29
|Roberto Alves
|1
|0.14
|Бранко Рафаэл
|1
|0.14
|Michal Feliks
|1
|0.14
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.57
|Jakub Lukowski
|2
|0.29
|Dawid Blanik
|1
|0.14
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|1
|1
|Петров Кирилл
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Adrian Danek
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
50%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1
Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|7.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|9.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заглембе Любин
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|11.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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