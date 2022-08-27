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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Видзев Лодзь
2:1
Конец матча
Висла Плоцк
0'
1:0
5' Гол
Данеляк Кароль
50' Желтая карточка
Вольски Рафал
54' Желтая карточка
Расак Дамиан
2:0
54' Гол
Павловски Бартоломей
63' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
79' Желтая карточка
Ганоушек Марек
2:1
90' Пенальти
Альварес Давид
90'+6
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
8
Данеляк
Кароль
20
Липски
Патрик
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
19
Павловски
Бартоломей
29
Зьявиньски
Лукаш
10
Летневски
Юлиуш
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
Видзев Лодзь
3-4-3
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Висла Плоцк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.57
Липски Патрик 2 0.29
Санчез Джорди 2 0.29
Данеляк Кароль 1 0.14
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 6 (1) 0.86
Вольски Рафал 5 (1) 0.71
Валло Кристиан 2 0.29
Колар Марко 2 0.29
Секульски Лукаш 1 0.14
Кривоцюк Антон 1 0.14
Коцыля Давид 1 0.14
Левандовски Матеуш II 1 0.14
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Вольски Рафал 2 0
Павляк Александр 2 0
Фурман Доминик 1 0
Расак Дамиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Градецки Бартломей 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
7
37%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3
Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
8. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
10. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
12. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
13. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
18. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
15. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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      5'
      Г О О О О Л - Данеляк Кароль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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