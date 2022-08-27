Стадион: Видзев
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДанеляк Кароль
50' Желтая карточкаВольски Рафал
54' Желтая карточкаРасак Дамиан
2:0
54' ГолПавловски Бартоломей
63' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
79' Желтая карточкаГаноушек Марек
2:1
90' ПенальтиАльварес Давид
90'+6
Ход матча
5'
1:0
50'
54'
54'
79'
90'
2:1
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
77
Томасик
Пётр
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Видзев Лодзь
Висла Плоцк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.57
|Липски Патрик
|2
|0.29
|Санчез Джорди
|2
|0.29
|Данеляк Кароль
|1
|0.14
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|6 (1)
|0.86
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.71
|Валло Кристиан
|2
|0.29
|Колар Марко
|2
|0.29
|Секульски Лукаш
|1
|0.14
|Кривоцюк Антон
|1
|0.14
|Коцыля Давид
|1
|0.14
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.14
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|2
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Фурман Доминик
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Градецки Бартломей
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
7
37%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3
Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|10.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|12.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|13.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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