Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0:2
Второй тайм: 81'
0'
0:1
9' ГолЭспейор Рунар
44' Желтая карточкаБренден Эрик
66' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
0:2
66' ГолВетлесен Уго
70' Желтая карточкаTorje Wichne
Ход матча
9'
0:1
44'
66'
66'
0:2
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
19 Iman Mafi
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Дьерв
Будё-Глимт
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.25
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.15
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.1
|Mathias Haarup
|1
|0.05
|Бренден Эрик
|1
|0.05
|Угланн Микаэль
|1
|0.05
|Диалло Амаду
|1
|0.05
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|19 (3)
|0.95
|Ветлесен Уго
|8
|0.4
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.3
|Салтнес Ульрик
|5
|0.25
|Эспейор Рунар
|5
|0.25
|Мугиша Джоэл
|2
|0.1
|Вембангомо Брис
|1
|0.05
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|1
|0.05
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|4
|1
|Бренден Эрик
|5
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Erik Sandberg
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
2
20%
6
30%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
6
31
1 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
3
10%
1-15
1
17%
3
10%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
3
50%
7
23%
61-75
2
33%
7
23%
76-90
Пропущено
27
10
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
11%
1
10%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
5
19%
2
20%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
8
30%
30%
3
30%
76-90
Забито
16
51
4 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
0
0%
5
10%
1-15
4
25%
5
10%
16-30
0
0%
14
27%
31-45
2
13%
3
6%
46-60
6
38%
11
22%
61-75
4
25%
13
25%
76-90
Пропущено
42
21
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
12%
2
10%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
21%
3
14%
31-45
7
17%
5
24%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
12
29%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1
Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|14
|3
|2
|39 - 17
|45
|2.
|Будё-Глимт
|2:0
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|19
|12
|4
|3
|35 - 16
|40
|4.
|Русенборг
|19
|10
|7
|2
|38 - 23
|37
|5.
|Волеренга
|19
|9
|3
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|7.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|19
|8
|4
|7
|31 - 28
|28
|8.
|Саннефьёрд
|2:1
|20
|7
|3
|10
|33 - 43
|24
|9.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|29 - 31
|22
|11.
|Тромсё
|18
|4
|9
|5
|23 - 30
|21
|12.
|Олесунн
|19
|5
|6
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|0:2
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|2.
|Лиллестрём
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|3.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|4.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Дьерв
|0:2
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|2:1
|10
|2
|3
|5
|17 - 24
|9
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|2:1
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|0:2
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион