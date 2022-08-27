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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
0:2
Второй тайм: 81'
Будё-Глимт
0'
0:1
9' Гол
Эспейор Рунар
44' Желтая карточка
Бренден Эрик
66' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
0:2
66' Гол
Ветлесен Уго
70' Желтая карточка
Torje Wichne

Ход матча

9'
0:1
Эспейор Рунар
44'
Бренден Эрик
 
46'
Iman Mafi
Mathias Haarup
 
63'
Фуртадо Уиллис
Бренден Эрик
 
64'
Диалло Амаду
Угланн Микаэль
 
66'
 
Грёнбек Альберт
66'
0:2
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
70'
Torje Wichne
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Будё-Глимт
9.90
9.89
1.24
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
27
Mathias
Haarup
15
Бренден
Эрик
25
Хоканс
Даниэль
8
Угланн
Микаэль
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
14
Салтнес
Ульрик
8
Грёнбек
Альберт
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Дьерв
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Будё-Глимт

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Т
5:0
ПД
1:4
ПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.25
Симсир Араль 3 (1) 0.15
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.1
Mathias Haarup 1 0.05
Бренден Эрик 1 0.05
Угланн Микаэль 1 0.05
Диалло Амаду 1 0.05
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 19 (3) 0.95
Ветлесен Уго 8 0.4
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.3
Салтнес Ульрик 5 0.25
Эспейор Рунар 5 0.25
Мугиша Джоэл 2 0.1
Вембангомо Брис 1 0.05
Сольбаккен Ола 1 0.05
Сёрли Сондре 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Сампстед Альфонс 1 0.05
Амундсен Исак 1 0.05
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 4 1
Бренден Эрик 5 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Erik Sandberg 3 0
Torje Wichne 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
2
20%
6
30%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

6
31
1 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
3
10%
1-15
1
17%
3
10%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
3
50%
7
23%
61-75
2
33%
7
23%
76-90

Пропущено

27
10
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
11%
1
10%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
5
19%
2
20%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
8
30%
30%
3
30%
76-90

Забито

16
51
4 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
0
0%
5
10%
1-15
4
25%
5
10%
16-30
0
0%
14
27%
31-45
2
13%
3
6%
46-60
6
38%
11
22%
61-75
4
25%
13
25%
76-90

Пропущено

42
21
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
12%
2
10%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
21%
3
14%
31-45
7
17%
5
24%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
12
29%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1
Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 19 14 3 2 39 - 17 45
2. Будё-Глимт 2:0 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 19 12 4 3 35 - 16 40
4. Русенборг 19 10 7 2 38 - 23 37
5. Волеренга 19 9 3 7 31 - 27 30
6. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
7. Стрёмсгодсет 1:2 19 8 4 7 31 - 28 28
8. Саннефьёрд 2:1 20 7 3 10 33 - 43 24
9. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
10. Хёугесунн 19 6 4 9 29 - 31 22
11. Тромсё 18 4 9 5 23 - 30 21
12. Олесунн 19 5 6 8 20 - 29 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 0:2 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
2. Лиллестрём 9 7 1 1 17 - 3 22
3. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
4. Будё-Глимт 2:0 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 1:2 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
10. Дьерв 0:2 11 4 1 6 9 - 18 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 2:1 10 2 3 5 17 - 24 9
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 2:0 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 2:1 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Стрёмсгодсет 1:2 9 2 2 5 8 - 14 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 0:2 9 0 1 8 5 - 28 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Будё-Глимт
9.90
9.89
1.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:2 Будё-Глимт онлайн

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