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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Люцерн
2:0
Второй тайм: 83'
Сьон
0'
1:0
2' Гол
Соргич Деян
17' Желтая карточка
Поа Денис
2:0
25' Гол
Соргич Деян
29' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
39' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
39' Желтая карточка
Симани Денис
42' Вторая желтая карточка
Фрыдек Мартин
59' Желтая карточка
Мюллер Мариус
63' Желтая карточка
Карлен Гаэтан

Ход матча

2'
Соргич Деян
(Бурч Марко)
1:0
17'
 
Поа Денис
25'
Соргич Деян
(Гентнер Кристиан)
2:0
29'
Дрэгер Мохамед
 
39'
Фрыдек Мартин
 
39'
Симани Денис
 
42'
Фрыдек Мартин
 
46'
Шюрпф Паскаль
Кадак Якуб
 
53'
 
Карлен Гаэтан
Поа Денис
59'
Мюллер Мариус
 
62'
Ардаис Хоакин
Соргич Деян
 
62'
Майер Макс
Гентнер Кристиан
 
63'
 
Карлен Гаэтан
68'
 
Шуареф Ильяс
Стожилкович Филип
68'
 
Сио Жованни
Буа Кевин
75'
Leny Meyer
Абубакар-Анкра Асума
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Сьон
3.80
9.77
3.80
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
22
Поа
Денис
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
Люцерн
4-1-2-1-2
Сьон
4-1-4-1

История личных встреч

Люцерн
Сьон

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
10 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
34.6%
21 победа 9 ничьих 0 побед

37 матчей

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

63 матча

25.4%
33.3%
41.3%
16 побед 21 ничья 26 побед

Первый тайм

15.9%
49.2%
34.9%
10 побед 31 ничья 22 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
21 победа 21 ничья 21 победа

История матчей

С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 2 0.4
Белоко Стефан 1 0.2
Бурч Марко 1 0.2
Дорн Пиус 1 0.2
Шадер Софьян 1 0.2
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Абубакар-Анкра Асума 0 0
Ташар Варол 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 2 0.33
Итаитинга 2 0.33
Поа Денис 1 0.17
Кавар Димитри 1 0.17
Шмид Йоэль 1 0.17
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Араз Муса 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Симани Денис 2 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 1 1
Стожилкович Филип 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Лаванши Нума 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Араз Муса 1 0
Поа Денис 1 0
Бальтазар 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2
Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
3. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
4. Люцерн 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Серветт 5 2 2 1 3 - 4 8
6. Сьон 0:2 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
7. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
8. Сьон 0:2 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 2:0 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Фрыдек Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    39'
    Симани Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Фрыдек Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Дрэгер Мохамед получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Люцерн
    Ничья
    Сьон
    3.80
    9.77
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люцерн 2:0 Сьон онлайн

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