Стадион: Свисспорарена
0'
1:0
2' ГолСоргич Деян
17' Желтая карточкаПоа Денис
2:0
25' ГолСоргич Деян
29' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
39' Желтая карточкаФрыдек Мартин
39' Желтая карточкаСимани Денис
42' Вторая желтая карточкаФрыдек Мартин
59' Желтая карточкаМюллер Мариус
63' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
Ход матча
2'
1:0
17'
25'
2:0
29'
39'
39'
42'
59'
63'
68'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
22
Поа
Денис
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Leny Meyer
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Люцерн
Сьон
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
10 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
34.6%
21 победа 9 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
63 матча
25.4%
33.3%
41.3%
16 побед 21 ничья 26 побед
Первый тайм
15.9%
49.2%
34.9%
10 побед 31 ничья 22 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
21 победа 21 ничья 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|2
|0.4
|Белоко Стефан
|1
|0.2
|Бурч Марко
|1
|0.2
|Дорн Пиус
|1
|0.2
|Шадер Софьян
|1
|0.2
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|2
|0.33
|Итаитинга
|2
|0.33
|Поа Денис
|1
|0.17
|Кавар Димитри
|1
|0.17
|Шмид Йоэль
|1
|0.17
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|1
|1
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Поа Денис
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2
Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|6.
|Сьон
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|Сьон
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Люцерн
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|6.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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