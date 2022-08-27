Стадион: Свисспорарена Зрители: 10067
0'
1:0
2' ГолСоргич Деян
18' Желтая карточкаПоа Денис
2:0
25' ГолСоргич Деян
29' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
39' Желтая карточкаФрыдек Мартин
39' Желтая карточкаСимани Денис
42' Вторая желтая карточкаФрыдек Мартин
59' Желтая карточкаМюллер Мариус
63' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
88' Вторая желтая карточкаДрэгер Мохамед
89' Желтая карточкаГентнер Кристиан
90' Желтая карточкаСио Жованни
90' Желтая карточкаКавар Димитри
90' Красная карточкаШюрпф Паскаль
90'+8
Ход матча
2'
1:0
18'
25'
2:0
29'
39'
39'
42'
59'
63'
81'
88'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
7 Жёлтые карточки 4
-
3 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
22
Поа
Денис
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Leny Meyer
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Люцерн
Сьон
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
10 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
34.6%
21 победа 9 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
63 матча
25.4%
33.3%
41.3%
16 побед 21 ничья 26 побед
Первый тайм
15.9%
49.2%
34.9%
10 побед 31 ничья 22 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
21 победа 21 ничья 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|2
|0.4
|Белоко Стефан
|1
|0.2
|Бурч Марко
|1
|0.2
|Дорн Пиус
|1
|0.2
|Шадер Софьян
|1
|0.2
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|2
|0.33
|Итаитинга
|2
|0.33
|Поа Денис
|1
|0.17
|Кавар Димитри
|1
|0.17
|Шмид Йоэль
|1
|0.17
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|1
|Симани Денис
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|2
|1
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сио Жованни
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Поа Денис
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2
Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Грасcхоппер
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|Серветт
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|5.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Серветт
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Грасcхоппер
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Серветт
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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