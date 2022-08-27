Стадион: Гелредом
Ход матча
35'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
5
Ферру
21
Беро
Матуш
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Ваалвейк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.5
|Манхуф Миллион
|1
|0.25
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йозефзон Флориан
|1
|0.25
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.25
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0.25
|Лобете Хулен
|1
|0.25
|Крамер Михил
|0
|0
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Ферру
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2
Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|8.
|Ваалвейк
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|10.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Витесс
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Витесс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ваалвейк
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|8.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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