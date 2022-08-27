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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Витесс
0:1
Первый тайм: 45+'
Ваалвейк
0'
0:1
35' Гол
Йозефзон Флориан
45' Желтая карточка
Yassin Oukili

Ход матча

35'
0:1
Йозефзон Флориан
(Вруг Патрик)
45'
 
Yassin Oukili

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Ваалвейк
4.05
4.10
5.00
Все Коэффициенты
16
Схерпен
Кьелл
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
3
Фламинго
Райан
21
Беро
Матуш
29
Бёйтинк
Томас
11
Фредериксен
Николай
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
15
Ньивпорт
Ларс
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
33
Yassin
Oukili
8
Вруг
Патрик
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
Витесс
5-3-2
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Витесс
Ваалвейк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.5
Манхуф Миллион 1 0.25
Виттек Максимилиан 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йозефзон Флориан 1 0.25
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.25
Бель-Хассани Иллиас 1 0.25
Лобете Хулен 1 0.25
Крамер Михил 0 0
Лутонда Тьерри 0 0
Вруг Патрик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Домджони Тони 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 2 0
Крамер Михил 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2
Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
6. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
7. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
8. Ваалвейк 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
10. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Витесс 0:1 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Витесс 0:1 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ваалвейк 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
10. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Контроль мяча: Витесс: 58%, Ваалвейк: 42%.
  • 46'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Витесс контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • Желтая карточка
    45'
    Яссин Оукили совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Ваалвейк
    4.05
    4.10
    5.00
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    Где смотреть матч Витесс 0:1 Ваалвейк онлайн

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