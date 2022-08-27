Яссин Оукили совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

37' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Г О О О О Л - Йозефзон Флориан забивает с правой ноги!

35' Вруг Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Крамер Михил нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

33' Удар от ворот произведет Ваалвейк

33' Аркус Карлан из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вруг Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

30' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ваалвейк

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Фредериксен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Фредериксен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Виттек Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

23' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

22' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Судья сигнализирует, что Ryan Flamingo из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Яссин Оукили

21' Удар от ворот произведет Ваалвейк

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Крамер Михил выиграл воздушное противоборство у Ryan Flamingo.

18' Удар от ворот произведет Ваалвейк

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Витесс

15' Удар от ворот произведет Ваалвейк

15' Ryan Flamingo из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хорошую попытку сделал Йозефзон Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Ньивпорт Ларс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Ферру из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

4' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Удар от ворот произведет Витесс

4' Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали

3' Удар от ворот произведет Ваалвейк

3' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля