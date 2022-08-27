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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Витесс
2:2
Конец матча
Ваалвейк
0'
0:1
35' Гол
Йозефзон Флориан
45' Желтая карточка
Yassin Oukili
0:2
50' Гол
Бель-Хассани Иллиас
1:2
61' Пенальти
Беро Матуш
2:2
71' Гол
Фламинго Райан
73' Желтая карточка
Япи Ромарик
90'+6

Ход матча

35'
0:1
Йозефзон Флориан
(Вруг Патрик)
45'
 
Yassin Oukili
46'
 
Ваутерс Луук
Лутонда Тьерри
50'
0:2
Бель-Хассани Иллиас
55'
Козловски Кацпер
Ферру
 
55'
Санкох Мохамед
Бёйтинк Томас
 
56'
 
Клемент Пелле
Yassin Oukili
61'
Беро Матуш
1:2
71'
Фламинго Райан
(Виттек Максимилиан)
2:2
72'
 
Бакари Саид
Бель-Хассани Иллиас
72'
 
Лобете Хулен
Йозефзон Флориан
73'
Япи Ромарик
 
80'
 
Анита Вурнон
Вруг Патрик
83'
Япи Ромарик
Фредериксен Николай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

16
Схерпен
Кьелл
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
3
Фламинго
Райан
21
Беро
Матуш
29
Бёйтинк
Томас
11
Фредериксен
Николай
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
15
Ньивпорт
Ларс
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
33
Yassin
Oukili
8
Вруг
Патрик
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
Витесс
5-3-2
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Витесс
Ваалвейк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.5
Манхуф Миллион 1 0.25
Фламинго Райан 1 0.25
Беро Матуш 1 (1) 0.25
Виттек Максимилиан 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 2 0.5
Йозефзон Флориан 1 0.25
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.25
Лобете Хулен 1 0.25
Крамер Михил 0 0
Лутонда Тьерри 0 0
Вруг Патрик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 2 0
Крамер Михил 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
4
36%
2
67%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
29%
3
50%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2
Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
3. Херенвен 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
5. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
7. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 0:2 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Херенвен 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Эммен 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 1:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Витесс: 58%, Ваалвейк: 42%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 95'
    Контроль мяча: Витесс: 58%, Ваалвейк: 42%.
  • 95'
    Гаари Жюрьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Ваалвейк начинает контратаку
  • 94'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Мохамед Санкох должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Мохамед Санкох оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Леливелд Юлиан успешно блокирует удар.
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    • 93'
      Ryan Flamingo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Мохамед Санкох создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 92'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 91'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Беро Матуш выиграл воздушное противоборство у Анита Вурнон.
    • 91'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Схерпен Кьелл ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
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