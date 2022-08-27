Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Мохамед Санкох оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Мохамед Санкох должен был забить с этой позиции.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Мохамед Санкох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Ryan Flamingo нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

87' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лобете Хулен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Фредериксен Николай уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

77' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

74' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Рефери не любит споров - именно за это Ромарик Япи сейчас получил желтую

73' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хорошую попытку сделал Мохамед Санкох. Удар в створ, но вратарь начеку

73' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

71' ГОООООЛ - Ryan Flamingo Витесс забивает ударом головой

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Витесс

69' Крамер Михил из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Ваалвейк

67' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Витесс

62' Клемент Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Г О О О О О Л - Беро Матуш из команды Витесс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

60' Мохамед Санкох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Козловски Кацпер из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Клемент Пелле

56' Удар от ворот произведет Ваалвейк

55' Тактическая замена. Бёйтинк Томас уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

55' Фредериксен Николай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Виттек Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Ваалвейк

50' Г О О О О Л - Бель-Хассани Иллиас правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорошую попытку сделал Фредериксен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Яссин Оукили ошибается в защите.

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля