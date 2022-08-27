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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фейеноорд
2:0
Второй тайм: 85'
Эммен

Ход матча

46'
 
Бюрнет Лоренцо
Хардевельд Джефф
60'
Тимбер Квинтен
(Ганцко Давид)
1:0
63'
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
 
65'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Влак Яри
72'
Шиманьски Себастиан
Кекчю Оркун
 
72'
Идрисси Уссама
Волемарк Патрик
 
83'
 
Хейлен Майкл
Араухо Мигель
84'
Хартман Квилиндси
Ганцко Давид
 
84'
Джаханбакш Алиреза
Дилросун Джавайро
 
85'
Хименес Сантьяго Томас
(Джаханбакш Алиреза)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Эммен
5.70
6.50
9.81
Все Коэффициенты
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
23
Волемарк
Патрик
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
3
Хардевельд
Джефф
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Фейеноорд
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Эммен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
1:4
ТМК
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 3 (1) 0.75
Тимбер Квинтен 1 0.25
Дилросун Джавайро 1 0.25
Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
Волемарк Патрик 1 0.25
Шиманьски Себастиан 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ганцко Давид 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.5
Rui Mendes 1 0.25
Бернаду Лукас 1 0.25
Влак Яри 1 0.25
Димерс Марк 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Эммен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
3. Херенвен 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
5. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
7. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 0:2 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Херенвен 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Эммен 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 1:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Эммен
    5.70
    6.50
    9.81
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