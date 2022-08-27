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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фейеноорд
4:0
Конец матча
Эммен
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
23
Волемарк
Патрик
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
3
Хардевельд
Джефф
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Фейеноорд
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Эммен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
1:4
ТМК
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 3 (1) 0.75
Шиманьски Себастиан 1 0.25
Хименес Сантьяго Томас 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Расмуссен Якоб 1 0.25
Дилросун Джавайро 1 0.25
Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
Волемарк Патрик 1 0.25
Тоорнстра Йенс 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.5
Rui Mendes 1 0.25
Бернаду Лукас 1 0.25
Влак Яри 1 0.25
Димерс Марк 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Эммен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
3. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
4. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
5. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
7. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
13. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • 92'
    Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Фейеноорд!
  • 90'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 61%, Эммен: 39%.
  • Описание гола
    90'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 89'
    Гертрейда Лютсхарел сделал ключевой пас для гола!
  • 88'
    Хименес Сантьяго Томас сделал результативную передачу.
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