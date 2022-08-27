Стадион: Де Кёйп
0'
1:0
60' ГолТимбер Квинтен
2:0
85' ГолХименес Сантьяго Томас
3:0
88' ГолРасмуссен Якоб
4:0
90' ГолШиманьски Себастиан
90'+5
Ход матча
60'
1:0
85'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Max Wolfs
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Эммен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|3 (1)
|0.75
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.25
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.25
|Тимбер Квинтен
|1
|0.25
|Расмуссен Якоб
|1
|0.25
|Дилросун Джавайро
|1
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.25
|Волемарк Патрик
|1
|0.25
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.5
|Rui Mendes
|1
|0.25
|Бернаду Лукас
|1
|0.25
|Влак Яри
|1
|0.25
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Бернаду Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Эммен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|5.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|8.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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