Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд подал угловой слева.

43' Перейра Данило II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

39' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гертрейда Лютсхарел получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Гертрейда Лютсхарел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Эммен

36' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бернаду Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Patrik Waalemark наказан за толчок Димерс Марк

31' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Эммен

30' Patrik Waalemark оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Patrik Waalemark создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Фейеноорд

29' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Эммен

27' Patrik Waalemark не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' Rui Mendes оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Димерс Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Эммен

22' Удар от ворот произведет Эммен

21' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Удар от ворот произведет Фейеноорд

18' Димерс Марк из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Удар от ворот произведет Эммен

17' Удар от ворот произведет Эммен

17' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Эммен

13' Удар от ворот произведет Эммен

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Эммен

9' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

9' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.

4' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Эммен

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля