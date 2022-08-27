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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Серветт
1:1
Второй тайм: 57'
Грасcхоппер
0'
16' Желтая карточка
Лоосли Ноа
0:1
20' Гол в свои ворота
Севрен Йоан
42' Желтая карточка
Бауэр Мориц
1:1
44' Гол
Антунес Алексис

Ход матча

16'
 
Лоосли Ноа
16'
Бауэр Мориц
Диалло Мусса
 
20'
0:1
Севрен Йоан
42'
Бауэр Мориц
 
44'
Антунес Алексис
(Роделен Ронни)
1:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Грасcхоппер
3.75
4.40
6.82
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
10
Антунес
Алексис
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
28
Герц
Кристиан
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
31
Dominik
Schmid2
27
Дадашов
Ренат
8
Giotto
Morandi
Серветт
4-3-3
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Серветт
Грасcхоппер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.17
Валь Тео 1 0.17
Антунес Алексис 1 0.17
Флюке Патрик 1 (1) 0.17
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 3 0.5
Кавабэ Хаяо 2 0.33
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.33
Francis Momoh 1 0.17
Рибейро Томас 1 0.17
Giotto Morandi 0 0
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конья Тимоте 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Грасcхоппер 1:1 6 2 4 0 10 - 8 10
3. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Серветт 1:1 6 2 3 1 4 - 5 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Серветт 1:1 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Грасcхоппер 1:1 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
7. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
8. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Грасcхоппер 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Серветт 1:1 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Антунес Алексис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Бауэр Мориц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Севрен Йоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 16'
    Диалло Мусса уходит с поля. Бауэр Мориц выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Лоосли Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Грасcхоппер
3.75
4.40
6.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:1 Грасcхоппер онлайн

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