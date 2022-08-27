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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 6450
Серветт
3:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
16' Желтая карточка
Лоосли Ноа
0:1
20' Гол в свои ворота
Севрен Йоан
42' Желтая карточка
Бауэр Мориц
1:1
44' Гол
Антунес Алексис
65' Желтая карточка
Дулин Давид
74' Желтая карточка
Болла Бендегуз
2:1
79' Гол
Стеванович Мирослав
84' Вторая желтая карточка
Лоосли Ноа
90' Желтая карточка
Валь Тео
3:1
90' Гол
Фофана Бубакар
90'+8

Ход матча

16'
 
Лоосли Ноа
16'
Бауэр Мориц
Диалло Мусса
 
20'
0:1
Севрен Йоан
42'
Бауэр Мориц
 
44'
Антунес Алексис
(Роделен Ронни)
1:1
61'
 
Francis Momoh
Пушич Петар
65'
Дулин Давид
 
74'
 
Болла Бендегуз
74'
Валь Тео
Антунес Алексис
 
74'
Фофана Бубакар
Флюке Патрик
 
74'
 
Шеттине Гильерме
Дадашов Ренат
79'
Стеванович Мирослав
(Валь Тео)
2:1
84'
 
Лоосли Ноа
85'
 
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
85'
 
Dion Kacuri
Герц Кристиан
85'
 
Шабани Меритан
Кавабэ Хаяо
90'
Руй Стив
Дулин Давид
 
90'
Samba Diba
Роделен Ронни
 
90'
Валь Тео
 
90'
Фофана Бубакар
(Samba Diba)
3:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
10
Антунес
Алексис
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
28
Герц
Кристиан
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
31
Dominik
Schmid2
27
Дадашов
Ренат
8
Giotto
Morandi
Серветт
4-3-3
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Серветт
Грасcхоппер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.17
Стеванович Мирослав 1 0.17
Валь Тео 1 0.17
Антунес Алексис 1 0.17
Фофана Бубакар II 1 0.17
Флюке Патрик 1 (1) 0.17
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 3 0.5
Кавабэ Хаяо 2 0.33
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.33
Francis Momoh 1 0.17
Рибейро Томас 1 0.17
Giotto Morandi 0 0
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Конья Тимоте 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Валь Тео 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 1
Дадашов Ренат 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
3. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
7. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
8. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Антунес Алексис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Бауэр Мориц получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Севрен Йоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 16'
      Диалло Мусса уходит с поля. Бауэр Мориц выходит вместо него
    • Желтая карточка
      16'
      Лоосли Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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