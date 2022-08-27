Стадион: Стад де Женев Зрители: 6450
3:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЛоосли Ноа
0:1
20' Гол в свои воротаСеврен Йоан
42' Желтая карточкаБауэр Мориц
1:1
44' ГолАнтунес Алексис
65' Желтая карточкаДулин Давид
74' Желтая карточкаБолла Бендегуз
2:1
79' ГолСтеванович Мирослав
84' Вторая желтая карточкаЛоосли Ноа
90' Желтая карточкаВаль Тео
3:1
90' ГолФофана Бубакар
90'+8
Ход матча
16'
20'
0:1
42'
44'
1:1
65'
74'
79'
2:1
84'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
14 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
20 Theo Magnin
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Серветт
Грасcхоппер
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.17
|Стеванович Мирослав
|1
|0.17
|Валь Тео
|1
|0.17
|Антунес Алексис
|1
|0.17
|Фофана Бубакар II
|1
|0.17
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.17
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадашов Ренат
|3
|0.5
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.33
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.33
|Francis Momoh
|1
|0.17
|Рибейро Томас
|1
|0.17
|Giotto Morandi
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Валь Тео
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|1
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|5.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|6.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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