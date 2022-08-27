Стадион: Абе Ленстра
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
-
11 Гладон ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jeroen Schepens
История личных встреч
Херенвен
Фортуна Ситтард
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|1
|Сарр Амин
|1
|0.25
|Тахири Анас
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|2
|0.5
|Гладон Пол
|1
|0.25
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Ферати Арианит
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Эрдоган Доган
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1
Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Херенвен
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|5.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Эммен
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Херенвен
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Эммен
|0:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|8.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Эммен
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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