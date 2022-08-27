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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Херенвен
1:0
Первый тайм: 44'
Фортуна Ситтард

Ход матча

22'
Ван Хойдонк Сидней
1:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Фортуна Ситтард
1.76
7.31
5.97
Все Коэффициенты
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
31
Пандур
Ивор
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
7
Кордоба
Иньиго
6
Дуарте
Дерой
8
Бассетт
Коул
10
Сёнтьенс
Матс
17
Йилмаз
Бурак
Херенвен
5-3-2
Фортуна Ситтард
4-1-4-1

История личных встреч

Херенвен
Фортуна Ситтард

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 1
Сарр Амин 1 0.25
Тахири Анас 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 2 0.5
Гладон Пол 1 0.25
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 3 0
Ферати Арианит 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Гладон Пол 1 0
Эрдоган Доган 1 0
Дуарте Дерой 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1
Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
3. Херенвен 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
5. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
7. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 0:2 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Херенвен 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Эммен 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 1:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      38'
      Сарр Амин возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      38'
      Гут Родриго возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гут Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      37'
      Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      36'
      Гут Родриго из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Сарр Амин пострадал.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.76
    7.31
    5.97
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    Где смотреть матч Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард онлайн

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