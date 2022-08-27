Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Команда Херенвен играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Г О О О О Л - Ван Эвейк Милан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

44' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Гут Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

32' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Халилович Тибор пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

32' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Ван Эвейк Милан пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

28' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает ударом с левой ноги!

22' Сарр Амин из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Сарр Амин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Бассетт Коул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

16' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Халилович Тибор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Оооо... вот это был удар! Сарр Амин должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Хайе Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Херенвен начинает с центра поля