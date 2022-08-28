Стадион: Bank of America Stadium
0'
10' Желтая карточкаФухс Кристиан
0:1
49' ГолИнсинье Лоренцо
0:2
66' ГолБернардески Федерико
83' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
90'+4
Ход матча
10'
49'
66'
83'
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
26 Рейна ЙордиНападающий
-
31 George Marks
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Шарлотт
Торонто
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.29
|Шиньяшики Андре
|5
|0.18
|Ben Bender
|3
|0.11
|Рейна Йорди
|3
|0.11
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.11
|Руис Серхио
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Quinn McNeill
|1
|0.04
|Джонс Деррик
|1
|0.04
|Guzman Corujo
|1
|0.04
|Adam Armour
|1
|0.04
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.32
|Хименес Хесус
|8
|0.29
|Бернардески Федерико
|5 (2)
|0.18
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.14
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.14
|Брэдли Майкл
|3
|0.11
|Deandre Kerr
|3
|0.11
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Кришито Доменико
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Фухс Кристиан
|3
|1
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Джонс Деррик
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Lukas MacNaughton
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
25%
6
25%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
7
29%
29%
2
8%
61-75
3
13%
2
8%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
3
30%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
10%
7
29%
29%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
2
20%
5
21%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
33
23
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
15%
1
4%
1-15
4
12%
5
22%
16-30
6
18%
7
30%
31-45
7
21%
5
22%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
6
18%
3
13%
76-90
Забито
21
42
8 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 7
4
19%
7
17%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
3
14%
10
24%
31-45
1
5%
5
12%
46-60
6
29%
7
17%
61-75
6
29%
9
21%
76-90
Пропущено
57
47
24 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
11
19%
7
15%
1-15
6
11%
7
15%
16-30
7
12%
12
26%
31-45
12
21%
12
26%
46-60
12
21%
4
9%
61-75
9
16%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|1:1
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|9
|7
|12
|32 - 48
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|1:1
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 18
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|2:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|2:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию