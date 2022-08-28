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США: МЛС

2022

Стадион:
Шарлотт
0:2
Конец матча
Торонто
0'
10' Желтая карточка
Фухс Кристиан
0:1
49' Гол
Инсинье Лоренцо
0:2
66' Гол
Бернардески Федерико
83' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
90'+4
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
24
Инсинье
Лоренцо
Шарлотт
4-3-3
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Торонто

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.29
Шиньяшики Андре 5 0.18
Ben Bender 3 0.11
Рейна Йорди 3 0.11
Фухс Кристиан 3 (3) 0.11
Руис Серхио 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Quinn McNeill 1 0.04
Джонс Деррик 1 0.04
Guzman Corujo 1 0.04
Adam Armour 1 0.04
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.32
Хименес Хесус 8 0.29
Бернардески Федерико 5 (2) 0.18
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.14
Инсинье Лоренцо 4 0.14
Брэдли Майкл 3 0.11
Deandre Kerr 3 0.11
Нельсон Джейден 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Кришито Доменико 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Фухс Кристиан 3 1
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Риос Даниэль 1 0
Chris Hegardt 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Lukas MacNaughton 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Бернардески Федерико 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
25%
6
25%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
7
29%
29%
2
8%
61-75
3
13%
2
8%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
3
30%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
10%
7
29%
29%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
2
20%
5
21%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
15%
1
4%
1-15
4
12%
5
22%
16-30
6
18%
7
30%
31-45
7
21%
5
22%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
6
18%
3
13%
76-90

Забито

21
42
8 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 7
4
19%
7
17%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
3
14%
10
24%
31-45
1
5%
5
12%
46-60
6
29%
7
17%
61-75
6
29%
9
21%
76-90

Пропущено

57
47
24 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
11
19%
7
15%
1-15
6
11%
7
15%
16-30
7
12%
12
26%
31-45
12
21%
12
26%
46-60
12
21%
4
9%
61-75
9
16%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 1:1 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 2:0 28 10 9 9 40 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 1:1 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 0:2 28 9 7 12 32 - 48 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 1:1 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 18 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 2:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 2:0 15 6 4 5 19 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 1:1 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 1:1 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Deandre Kerr уходит с поля. Kosi Thompson выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      10'
      Фухс Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлотт 0:2 Торонто онлайн

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