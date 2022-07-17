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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Динамо Махачкала

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Динамо Махачкала
(5 матчей)
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 поражение
Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0
Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В заключительном матче стартового тура Первой лиги "Алания" в Грозном принимает махачкалинское "Динамо". Текстовую трансляцию для вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2022, осталось 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 140
Алания 87.1% (122)
X 4.3% (6)
Динамо Махачкала 8.6% (12)
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Прогнозы на матч Алания - Динамо Махачкала

Исход игры
Алания
87.2% (123)
Ничья
4.3% (6)
Динамо Махачкала
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
45.37% (49)
Нет
54.63% (59)
Популярный счёт
2:1 Алания
24.8% (35)
2:0 Алания
24.8% (35)
1:0 Алания
12.8% (18)
3:1 Алания
5.7% (8)
3:0 Алания
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Алания
1.4% (2)
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