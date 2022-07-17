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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Динамо Махачкала

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Динамо Махачкала
(5 матчей)
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 поражение
Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0
Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2022, осталось 21 час 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Алания 91.1% (72)
    X 5.1% (4)
    Динамо Махачкала 3.8% (3)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Алания - Динамо Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Алания
    90% (72)
    Ничья
    5% (4)
    Динамо Махачкала
    5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.33% (34)
    Меньше
    54.67% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (33)
    Нет
    56% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    30% (24)
    2:1 Алания
    28.8% (23)
    1:0 Алания
    17.5% (14)
    3:1 Алания
    5% (4)
    3:0 Алания
    3.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (3)
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    Алания
    Динамо Махачкала
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