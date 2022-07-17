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Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Динамо Махачкала
(5 матчей)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Прогнозы на матч Алания - Динамо Махачкала
Исход игры
Алания
90% (72)
Ничья
5% (4)
Динамо Махачкала
5% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.33% (34)
Меньше
54.67% (41)
Обе команды забьют
Да
44% (33)
Нет
56% (42)
Популярный счёт
2:0 Алания
30% (24)
2:1 Алания
28.8% (23)
1:0 Алания
17.5% (14)
3:1 Алания
5% (4)
3:0 Алания
3.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (3)
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