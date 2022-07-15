История личных встреч
Алания
Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Махачкала
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Дружба - Махачкала 1:2 Махачкала - Анжи 2:0 Чайка - Махачкала 1:2 Махачкала - Спартак-Нальчик 1:0
Машук-КМВ - Махачкала 0:2 Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Биолог-Новокубанск - Махачкала 0:4 Махачкала - Ессентуки 5:0 Черноморец Нв - Махачкала 0:1 Махачкала - Динамо Ставрополь 2:0 СКА-Ростов - Махачкала 0:1 Махачкала - Туапсе 3:0 Ротор-2 - Махачкала 0:1 Махачкала - Форте 1:1 Кубань Холдинг - Махачкала 1:0 Махачкала - Алания-2 3:0 Анжи - Махачкала 1:4 Махачкала - Чайка 2:2 Спартак-Нальчик - Махачкала 0:1 Махачкала - Машук-КМВ 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Алания - Махачкала
Исход игры
Алания
88% (44)
Ничья
8% (4)
Махачкала
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
2:1 Алания
32% (16)
2:0 Алания
26% (13)
1:0 Алания
18% (9)
1:1 Ничья
6% (3)
3:1 Алания
4% (2)
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