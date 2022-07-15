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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Махачкала

История личных встреч

Алания
Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВДЗЮ
4:0

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Махачкала
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Дружба - Махачкала 1:2 Махачкала - Анжи 2:0 Чайка - Махачкала 1:2 Махачкала - Спартак-Нальчик 1:0
Машук-КМВ - Махачкала 0:2 Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Биолог-Новокубанск - Махачкала 0:4 Махачкала - Ессентуки 5:0 Черноморец Нв - Махачкала 0:1 Махачкала - Динамо Ставрополь 2:0 СКА-Ростов - Махачкала 0:1 Махачкала - Туапсе 3:0 Ротор-2 - Махачкала 0:1 Махачкала - Форте 1:1 Кубань Холдинг - Махачкала 1:0 Махачкала - Алания-2 3:0 Анжи - Махачкала 1:4 Махачкала - Чайка 2:2 Спартак-Нальчик - Махачкала 0:1 Махачкала - Машук-КМВ 2:1
Команда И В Н П Г О
1. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Алания 88% (44)
    X 8% (4)
    Махачкала 4% (2)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Алания - Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Махачкала

    Исход игры
    Алания
    88% (44)
    Ничья
    8% (4)
    Махачкала
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    32% (16)
    2:0 Алания
    26% (13)
    1:0 Алания
    18% (9)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    3:1 Алания
    4% (2)
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    Алания
    Махачкала
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