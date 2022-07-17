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Добрый день, дорогие друзья! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех любителей футбола. В рамках первого тура Первой лиги на стадионе “Шинник” пройдет поединок между “Шинником” и “Краснодаром-2 ". Матч будет смотреть вместе с Вами Егор Колесников!