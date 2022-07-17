Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Грузнов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Комар СтепанЗащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Попов ОмарНападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
История личных встреч
Шинник
Краснодар-2
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0 Волна Нижегородская область - Шинник 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2
Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Акрон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Акрон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Акрон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Шинник - Краснодар-2
Исход игры
Шинник
71.9% (82)
Ничья
23.7% (27)
Краснодар-2
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
1:0 Шинник
32.5% (37)
2:1 Шинник
25.4% (29)
1:1 Ничья
22.8% (26)
2:0 Шинник
8.8% (10)
3:1 Шинник
1.8% (2)
1:2 Краснодар-2
1.8% (2)
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