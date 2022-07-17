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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 114
Шинник 71.9% (82)
X 23.7% (27)
Краснодар-2 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Краснодар-2
2.70
3.22
2.93
Все Коэффициенты
Новости
Шинник
Краснодар-2

История личных встреч

Шинник
Краснодар-2

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
КФ
3:3

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0 Волна Нижегородская область - Шинник 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2
Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Волгарь 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Арсенал Тула 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Акрон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Волгарь 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Арсенал Тула 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Родина Москва 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волгарь 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Судья
    Представляем вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург)
    Ассистент: Дмитрий Серебряков (Химки, Россия);
    Ассистент: Юрий Ярушкин (Вологда, Россия);
    Резервный: Андрей Покопов (Ярославль, Россия).

  • Добрый день, дорогие друзья! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех любителей футбола. В рамках первого тура Первой лиги на стадионе “Шинник” пройдет поединок между “Шинником” и “Краснодаром-2 ". Матч будет смотреть вместе с Вами Егор Колесников!

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 114
Шинник 71.9% (82)
X 23.7% (27)
Краснодар-2 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Краснодар-2
2.70
3.22
2.93
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Шинник - Краснодар-2 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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Прогнозы на матч Шинник - Краснодар-2

Исход игры
Шинник
71.9% (82)
Ничья
23.7% (27)
Краснодар-2
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
1:0 Шинник
32.5% (37)
2:1 Шинник
25.4% (29)
1:1 Ничья
22.8% (26)
2:0 Шинник
8.8% (10)
3:1 Шинник
1.8% (2)
1:2 Краснодар-2
1.8% (2)
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Шинник
Краснодар-2
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