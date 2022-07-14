Позже
История личных встреч
Шинник
Краснодар-2
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0 Волна Нижегородская область - Шинник 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2
Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Шинник - Краснодар-2
Исход игры
Шинник
76.7% (33)
Ничья
20.9% (9)
Краснодар-2
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Шинник
37.2% (16)
1:0 Шинник
23.3% (10)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:0 Шинник
11.6% (5)
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