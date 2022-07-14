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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 43
Шинник 76.7% (33)
X 20.9% (9)
Краснодар-2 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Краснодар-2
2.20
3.77
3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Краснодар-2

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

FL
1:2
FL
0:0
FL
2:2
FL
1:1
FL
2:2
КФ
3:3

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0 Волна Нижегородская область - Шинник 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2
Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
Команда И В Н П Г О
1. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 2 дня 16 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Шинник 76.7% (33)
    X 20.9% (9)
    Краснодар-2 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Краснодар-2
    2.20
    3.77
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шинник - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Краснодар-2

    Исход игры
    Шинник
    76.7% (33)
    Ничья
    20.9% (9)
    Краснодар-2
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Шинник
    37.2% (16)
    1:0 Шинник
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:0 Шинник
    11.6% (5)
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    Шинник
    Краснодар-2
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