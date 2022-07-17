Первый тайм

7' Тонко вырезал Карп на ход Жемалетдинову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

6' Прорвался по центру к штрафной соперника и пробил с дальней дистанции Фищенко, но мяч полетел выше перекладины.

5' В центре поля получил по ногам в подкате Касинтура от Голосова. Штрафной удар исполнять будут уфимцы.

4' Прорвался по флангу Жемалетдинов и тут же подал на дальнюю штангу, но мяч никто из партнеров так и не смог достать головой.

3' Активнее встречу начали футболисты "Уфы" и уже провели несколько атак, но пока без ударов по воротам.