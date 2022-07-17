0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
-
17 Голосов ИльяПолузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
-
Главный тренер: Томаров Сергей
История личных встреч
ФК Кубань
Уфа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0
Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2
Уфа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шинник
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Уфа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Акрон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шинник
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Уфа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|СКА-Хабаровск
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шинник
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Тула
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Акрон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч ФК Кубань 0:0 Уфа
Исход игры
ФК Кубань
23.4% (30)
Ничья
29.7% (38)
Уфа
46.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.2% (31)
0:1 Уфа
18.8% (24)
1:2 Уфа
18% (23)
2:1 ФК Кубань
8.6% (11)
1:0 ФК Кубань
4.7% (6)
0:2 Уфа
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 ФК Кубань
1.6% (2)
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