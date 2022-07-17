  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
ФК Кубань
0:0
Первый тайм: 7'
Уфа
0'
Прогнозы 127
ФК Кубань 23.6% (30)
X 29.9% (38)
Уфа 46.5% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Уфа
5.20
3.70
1.80
Все Коэффициенты
Новости
ФК Кубань
Уфа

История личных встреч

ФК Кубань
Уфа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0
Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2
Уфа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Волгарь 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шинник 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Краснодар-2 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Уфа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Арсенал Тула 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Акрон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Волгарь 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шинник 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Арсенал Тула 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уфа 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Родина Москва 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Краснодар-2 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Уфа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. СКА-Хабаровск 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шинник 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Тула 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 7'
    Тонко вырезал Карп на ход Жемалетдинову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 6'
    Прорвался по центру к штрафной соперника и пробил с дальней дистанции Фищенко, но мяч полетел выше перекладины.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам в подкате Касинтура от Голосова. Штрафной удар исполнять будут уфимцы.
  • 4'
    Прорвался по флангу Жемалетдинов и тут же подал на дальнюю штангу, но мяч никто из партнеров так и не смог достать головой.
  • 3'
    Активнее встречу начали футболисты "Уфы" и уже провели несколько атак, но пока без ударов по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч ФНЛ, в котором встретятся "Кубань" и "Уфа". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 127
ФК Кубань 23.6% (30)
X 29.9% (38)
Уфа 46.5% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Уфа
5.20
3.70
1.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ФК Кубань 0:0 Уфа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч ФК Кубань 0:0 Уфа

Исход игры
ФК Кубань
23.4% (30)
Ничья
29.7% (38)
Уфа
46.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.2% (31)
0:1 Уфа
18.8% (24)
1:2 Уфа
18% (23)
2:1 ФК Кубань
8.6% (11)
1:0 ФК Кубань
4.7% (6)
0:2 Уфа
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 ФК Кубань
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ФК Кубань
Уфа
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 