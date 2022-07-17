- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Агеев МихаилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Андрaник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Панов Виталий
История личных встреч
Волгарь
Акрон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2
Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Волгарь - Акрон
Исход игры
Волгарь
49.6% (56)
Ничья
41.6% (47)
Акрон
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
21.3% (23)
Меньше
78.7% (85)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (40)
1:0 Волгарь
20.4% (23)
2:1 Волгарь
15% (17)
2:0 Волгарь
11.5% (13)
0:1 Акрон
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
1:2 Акрон
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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