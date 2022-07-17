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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Волгарь
 
Позже
Акрон
Прогнозы 113
Волгарь 49.6% (56)
X 41.6% (47)
Акрон 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Акрон
2.80
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
Волгарь
Акрон

История личных встреч

Волгарь
Акрон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2
Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 113
    Волгарь 49.6% (56)
    X 41.6% (47)
    Акрон 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Акрон
    2.80
    3.10
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Волгарь - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Акрон

    Исход игры
    Волгарь
    49.6% (56)
    Ничья
    41.6% (47)
    Акрон
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.3% (23)
    Меньше
    78.7% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (40)
    1:0 Волгарь
    20.4% (23)
    2:1 Волгарь
    15% (17)
    2:0 Волгарь
    11.5% (13)
    0:1 Акрон
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    1:2 Акрон
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Волгарь
    Акрон
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