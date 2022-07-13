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Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1
Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0
Енисей
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0
Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Енисей
Исход игры
Волга Ульяновск
26.7% (12)
Ничья
20% (9)
Енисей
53.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Енисей
28.9% (13)
1:1 Ничья
17.8% (8)
0:1 Енисей
15.6% (7)
2:1 Волга Ульяновск
4.4% (2)
0:3 Енисей
4.4% (2)
1:0 Волга Ульяновск
4.4% (2)
2:0 Волга Ульяновск
4.4% (2)
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