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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Волга Ульяновск
 
Позже
Енисей
Прогнозы 45
Волга Ульяновск 26.7% (12)
X 20% (9)
Енисей 53.3% (24)
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Новости

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1
Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0
Енисей
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0
Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1
Команда И В Н П Г О
1. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФК Кубань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Родина Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КАМАЗ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Волга Ульяновск 26.7% (12)
    X 20% (9)
    Енисей 53.3% (24)
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    Новости
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Енисей

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    26.7% (12)
    Ничья
    20% (9)
    Енисей
    53.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    28.9% (13)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    0:1 Енисей
    15.6% (7)
    2:1 Волга Ульяновск
    4.4% (2)
    0:3 Енисей
    4.4% (2)
    1:0 Волга Ульяновск
    4.4% (2)
    2:0 Волга Ульяновск
    4.4% (2)
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    Волга Ульяновск
    Енисей
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