0:0
Первый тайм: 11'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бадоев ХетагПолузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
25 Дорохов ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Mikhail Salnikov
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Велес Москва
Балтика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2
Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1
Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Балтика
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Балтика
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Балтика
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Балтика
Исход игры
Велес Москва
21.9% (25)
Ничья
38.6% (44)
Балтика
39.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (32)
Меньше
69.81% (74)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (39)
1:2 Балтика
20.2% (23)
0:1 Балтика
14.9% (17)
1:0 Велес Москва
10.5% (12)
2:1 Велес Москва
7% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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