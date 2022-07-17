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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Велес Москва
0:0
Первый тайм: 11'
Балтика
0'
Велес Москва
Балтика

История личных встреч

Велес Москва
Балтика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

FL
1:1
FL
1:0
FL
0:1
FL
1:2
К
4:1

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2
Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1
Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Балтика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Велес Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Велес Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Балтика 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Балтика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Велес Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Офсайд
    10'
    Еще одна позиционная атака "Балтики" завершается попаданием одного из футболистов в положение "вне игры".
  • 9'
    Кузьмин исполнил перспективный проникающий пас в штрафную хозяев, однако защитник опережает Гузину и выбивает мяч за боковую.
  • 8'
    Постепенно балтийцы переходят в позиционное нападение, но пока остроты у ворот Косаревского не возникает.
  • 6'
    Подача Валиахметова с правого фланга получается легкой для Косаревского, Пётр забирает мяч на дальней штанге.
  • 5'
    Прошлый матч команды провели буквально два месяца назад, в предпоследнем туре прошлого сезона - тогда в Домодедово сыграли 1:1. Матч в Калининграде завершился минимальной победой "Балтики".
  • 4'
    Первая атака "Балтики" завершается несильным ударом головой в руки Косаревскому. Голкипер хозяев быстро ввел мяч в игру, Саркисян зацепился на левом фланге и прострелил на Логуа, который в падении в створ не попал.
  • Офсайд
    3'
    Заброс по флангу на Почивалина получается перспективным, но Валерий забрался в положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    2'
    "Велес" на первых минутах контролирует мяч, балтийцы прибегают к тактике мелкого фола в центре.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в стартовом туре Первой лиги "Велес" сыграет с "Балтикой". Текстовую трансляцию для вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
Прогнозы 114
Велес Москва 21.9% (25)
X 38.6% (44)
Балтика 39.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Балтика
4.20
3.45
1.97
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Где смотреть матч Велес Москва 0:0 Балтика онлайн

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Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Балтика

Исход игры
Велес Москва
21.9% (25)
Ничья
38.6% (44)
Балтика
39.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (32)
Меньше
69.81% (74)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (39)
1:2 Балтика
20.2% (23)
0:1 Балтика
14.9% (17)
1:0 Велес Москва
10.5% (12)
2:1 Велес Москва
7% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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