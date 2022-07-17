Первый тайм

10' Еще одна позиционная атака "Балтики" завершается попаданием одного из футболистов в положение "вне игры".

9' Кузьмин исполнил перспективный проникающий пас в штрафную хозяев, однако защитник опережает Гузину и выбивает мяч за боковую.

8' Постепенно балтийцы переходят в позиционное нападение, но пока остроты у ворот Косаревского не возникает.

6' Подача Валиахметова с правого фланга получается легкой для Косаревского, Пётр забирает мяч на дальней штанге.

5' Прошлый матч команды провели буквально два месяца назад, в предпоследнем туре прошлого сезона - тогда в Домодедово сыграли 1:1. Матч в Калининграде завершился минимальной победой "Балтики".

4' Первая атака "Балтики" завершается несильным ударом головой в руки Косаревскому. Голкипер хозяев быстро ввел мяч в игру, Саркисян зацепился на левом фланге и прострелил на Логуа, который в падении в створ не попал.