Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Алиев КамранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Изотов РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
-
35 Илик ВасилийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тарасов ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шаронов Роман
История личных встреч
Арсенал Тула
СКА-Хабаровск
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Арсенал Тула - СКА-Хабаровск
Исход игры
Арсенал Тула
84.4% (108)
Ничья
10.9% (14)
СКА-Хабаровск
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
37.5% (48)
1:0 Арсенал Тула
27.3% (35)
1:1 Ничья
7% (9)
2:0 Арсенал Тула
7% (9)
3:1 Арсенал Тула
1.6% (2)
1:2 СКА-Хабаровск
1.6% (2)
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