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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Арсенал Тула
 
Позже
СКА-Хабаровск
Арсенал Тула
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Арсенал Тула
СКА-Хабаровск

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Махачкала 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 127
    Арсенал Тула 84.3% (107)
    X 11% (14)
    СКА-Хабаровск 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.45
    3.47
    3.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84.4% (108)
    Ничья
    10.9% (14)
    СКА-Хабаровск
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    37.5% (48)
    1:0 Арсенал Тула
    27.3% (35)
    1:1 Ничья
    7% (9)
    2:0 Арсенал Тула
    7% (9)
    3:1 Арсенал Тула
    1.6% (2)
    1:2 СКА-Хабаровск
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
    СКА-Хабаровск
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