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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Акрон
 
Позже
Шинник
Прогнозы 112
Акрон 58% (65)
X 31.3% (35)
Шинник 10.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Шинник
1.60
6.00
6.70
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Новости
Акрон
Шинник

История личных встреч

Акрон
Шинник

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Евгений 1 0
Батютин Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2
СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0
Шинник
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1
Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Алания 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Алания 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 112
    Акрон 58% (65)
    X 31.3% (35)
    Шинник 10.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Шинник
    1.60
    6.00
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Акрон - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - Шинник

    Исход игры
    Акрон
    58% (65)
    Ничья
    31.3% (35)
    Шинник
    10.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Акрон
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    2:1 Акрон
    17.9% (20)
    2:0 Акрон
    7.1% (8)
    1:2 Шинник
    6.3% (7)
    0:1 Шинник
    3.6% (4)
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