История личных встреч
Акрон
Шинник
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осипов Евгений
|1
|0
|Батютин Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2
СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0
Шинник
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1
Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0 Шинник - Знамя Труда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Акрон - Шинник
Исход игры
Акрон
53.2% (25)
Ничья
34% (16)
Шинник
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (13)
Меньше
72.34% (34)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (15)
2:1 Акрон
23.4% (11)
1:0 Акрон
19.1% (9)
2:0 Акрон
10.6% (5)
0:1 Шинник
6.4% (3)
1:2 Шинник
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!