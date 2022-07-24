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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Родина Москва
0:1
Перерыв
Алания
0'
29' Желтая карточка
Гордюшенко Астемир
0:1
34' Гол
Машуков Ислам
39' Желтая карточка
Дзахов Давид
42' Желтая карточка
Воропаев Артём
45' Желтая карточка
Мазурин Андрей

Ход матча

29'
Гордюшенко Астемир
 
34'
0:1
Машуков Ислам
39'
 
Дзахов Давид
42'
Воропаев Артём
 
45'
 
Мазурин Андрей
Прогнозы 118
Родина Москва 6.8% (8)
X 19.5% (23)
Алания 73.7% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Алания
3.40
3.68
2.20
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Новости
Родина Москва
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 1 0.5

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 0 1
Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1
Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Саранск 3:1 Знамя Ногинск - Родина Москва 1:4 СКА-2 Хабаровск - Родина Москва 0:1
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2
Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Алания 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Алания 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Родина" (Москва) - "Алания" (Владикавказ) - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Гордюшенко от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Солдатенко.
  • Желтая карточка
    45'
    Мазурин получил жёлтую карточку за возвращение на поле без разрешения арбитра.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Галимов в первом тайме.
  • 45'
    Прострел Гордюшенко слева в штрафную площадь перехватил Бутаев.
  • 44'
    Галоян справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Мазурин лишь чиркнул головой по мячу.
  • Желтая карточка
    43'
    Воропаев на фланге сбил Засеева и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Цараев перед чужой штрафной площадью не смог остановить мяч после скидки Машукова.
  • 41'
    Ход матча продолжают контролировать гости. "Родине" никак не удаётся наладить комбинационную игру впереди, которую они демонстрировали в начале встречи.
  • Желтая карточка
    40'
    Дзахов на чужой половине поля руками остановил Дмитриева и получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Бутаев неточно исполнил перевод направо на Завсеева.
  • 38'
    "Алания" контролирует мяч на чужой половине поля.
  • 36'
    Кочиев справа не позволил сыграть Морозову.
  • 35'
    Засеев справа с двадцати шести метров пробил по центру ворот. Сангаре забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАШУКОВ!!! Галоян слева сместился к центр и с двадцати метров пробил по воротам. Машуков подставил ногу под летящий мяч, чем дезориентировал Сангаре, прыгнувшего к дальней штанге.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      32'
      Гордюшенко от углового флага навесил на Голдобина, удар ногой которого пришёлся в соперника.
    • 32'
      Андреев получил мяч в штрафной площади, но Кочиев успел помешать Игорю пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      31'
      Засеев у чужой штрафной площади сбил Голдобина.
    • 31'
      Дзахов слева в штрафную площадь на на ход Хосонову сделал слишком сильно.
    • 30'
      Цараев с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Желтая карточка
      30'
      Гордюшенко в центральном круге грубо подкатился под Цараева и получил жёлтую карточку.
    • 29'
      Гордюшенко не позволил Мазурину справа навесить к воротам.
    • 29'
      Хосонов с тридцати метров пробил выше ворот.
    • 27'
      Пауза на водопой. Игроки отправились к скамейкам  запасных.
    • 26'
      Воропаев по левому флангу не смог сделать точную передачу вперёд на Голдобина.
    • 24'
      После скидки Машукова Цараев с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      23'
      Воропаев в центре поля ударил по ногам сзади Галояна.
    • Опасный момент
      22'
      Галоян справа прострелил на Дзахова, который с четырнадцати метров в касание пробил выше перекладины.
    • 21'
      Навес Засеева справа к дальней штанге получился слишком сильным.
    • 20'
      У Засеева заброс справа на ход Галояну получился немного сильным. Сыгравший на выходе Сангаре забрал мяч в руки.
    • 18'
      Стартовые минуты встречи прошли с преимуществом "Родины". Постепенно владикавказская команда выравняли ситуацию на поле.
    • Опасный момент
      17'
      Машуков с двадцати семи метров низом пробил рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Бутаев на чужой половине поля руками остановил Дмитриева.
    • Угловой
      15'
      Цараев от углового флага навесил к дальней штанге, где Мазурин не попал по мячу.
    • Фол, нарушение
      14'
      Засеев справа сделал заброс вперёд в центр на Машукова, который при приёме мяча сыграл рукой.
    • 13'
      Гордюшенко справа со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Хосонов на фланге сбил Гордюшенко.
    • Угловой
      11'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Аликину в высоком прыжке пробить головой по воротам не удалось.
    • Опасный момент
      10'
      Голдобин слева прошёл вперёд, получил передачу от Гордюшенко и пробил в дальний угол. Солдатенко распластался на газоне и отбил мяч.
    • 8'
      Мазурин по правому флангу заброс вперёд на Дзахова исполнил слишком сильно.
    • 7'
      Морозов справа с острого угла пробил по воротам. Солдатенко уверенно забрал мяч в руки.
    • 6'
      Мазурин на фланге отобрал мяч у Воропаева.
    • 4'
      "Родина" уверенно начала встречу. Хозяева по флангам здорово проходят вперёд, а вот переводы в центр пока не даются.
    • 3'
      Засеев на фланге выбил мяч в подкате у убегавшего слева вперёд Голдобина.
    • 2'
      "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "Алания" - в полосатых красно-жёлтых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе академии "Спартак" имени Фёдора Фёдоровича Черенкова!
    • До матча
    • 35'
      Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Российской Первой лиги, в котором сыграют московская «Родина» и владикавказская «Алания». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 118
    Родина Москва 6.8% (8)
    X 19.5% (23)
    Алания 73.7% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Алания
    3.40
    3.68
    2.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Родина Москва 0:1 Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва 0:1 Алания

    Исход игры
    Родина Москва
    6.8% (8)
    Ничья
    19.5% (23)
    Алания
    73.7% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    34.7% (41)
    0:1 Алания
    21.2% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    0:2 Алания
    7.6% (9)
    1:3 Алания
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Родина Москва
    1.7% (2)
    2:3 Алания
    1.7% (2)
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    Родина Москва
    Алания
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