Воропаев на фланге сбил Засеева и получил жёлтую карточку.

Галоян справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Мазурин лишь чиркнул головой по мячу.

Мазурин получил жёлтую карточку за возвращение на поле без разрешения арбитра.

Гордюшенко от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Солдатенко.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МАШУКОВ!!! Галоян слева сместился к центр и с двадцати метров пробил по воротам. Машуков подставил ногу под летящий мяч, чем дезориентировал Сангаре, прыгнувшего к дальней штанге.

Засеев справа с двадцати шести метров пробил по центру ворот. Сангаре забрал мяч в руки.

Дзахов на чужой половине поля руками остановил Дмитриева и получил жёлтую карточку.

Ход матча продолжают контролировать гости. "Родине" никак не удаётся наладить комбинационную игру впереди, которую они демонстрировали в начале встречи.

Цараев перед чужой штрафной площадью не смог остановить мяч после скидки Машукова.

Воропаев по левому флангу не смог сделать точную передачу вперёд на Голдобина.

Пауза на водопой. Игроки отправились к скамейкам запасных.

Гордюшенко не позволил Мазурину справа навесить к воротам.

Гордюшенко в центральном круге грубо подкатился под Цараева и получил жёлтую карточку.

Дзахов слева в штрафную площадь на на ход Хосонову сделал слишком сильно.

Андреев получил мяч в штрафной площади, но Кочиев успел помешать Игорю пробить по воротам.

Гордюшенко от углового флага навесил на Голдобина, удар ногой которого пришёлся в соперника.

24' После скидки Машукова Цараев с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

23' Воропаев в центре поля ударил по ногам сзади Галояна.

22' Галоян справа прострелил на Дзахова, который с четырнадцати метров в касание пробил выше перекладины.

21' Навес Засеева справа к дальней штанге получился слишком сильным.

20' У Засеева заброс справа на ход Галояну получился немного сильным. Сыгравший на выходе Сангаре забрал мяч в руки.

18' Стартовые минуты встречи прошли с преимуществом "Родины". Постепенно владикавказская команда выравняли ситуацию на поле.

17' Машуков с двадцати семи метров низом пробил рядом с правой штангой.

16' Бутаев на чужой половине поля руками остановил Дмитриева.

15' Цараев от углового флага навесил к дальней штанге, где Мазурин не попал по мячу.

14' Засеев справа сделал заброс вперёд в центр на Машукова, который при приёме мяча сыграл рукой.

13' Гордюшенко справа со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

12' Хосонов на фланге сбил Гордюшенко.

11' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Аликину в высоком прыжке пробить головой по воротам не удалось.

10' Голдобин слева прошёл вперёд, получил передачу от Гордюшенко и пробил в дальний угол. Солдатенко распластался на газоне и отбил мяч.

8' Мазурин по правому флангу заброс вперёд на Дзахова исполнил слишком сильно.

7' Морозов справа с острого угла пробил по воротам. Солдатенко уверенно забрал мяч в руки.

6' Мазурин на фланге отобрал мяч у Воропаева.

4' "Родина" уверенно начала встречу. Хозяева по флангам здорово проходят вперёд, а вот переводы в центр пока не даются.

3' Засеев на фланге выбил мяч в подкате у убегавшего слева вперёд Голдобина.

2' "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "Алания" - в полосатых красно-жёлтых футболках и красных трусах.