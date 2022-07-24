0:1
Перерыв
0'
29' Желтая карточкаГордюшенко Астемир
0:1
34' ГолМашуков Ислам
39' Желтая карточкаДзахов Давид
42' Желтая карточкаВоропаев Артём
45' Желтая карточкаМазурин Андрей
Ход матча
34'
0:1
39'
42'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Петухов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|1
|0.5
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Байтуков Руслан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татаев Алексей
|0
|1
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1
Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Саранск 3:1 Знамя Ногинск - Родина Москва 1:4 СКА-2 Хабаровск - Родина Москва 0:1
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2
Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Алания
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Алания
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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Прогнозы на матч Родина Москва 0:1 Алания
Исход игры
Родина Москва
6.8% (8)
Ничья
19.5% (23)
Алания
73.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
1:2 Алания
34.7% (41)
0:1 Алания
21.2% (25)
1:1 Ничья
15.3% (18)
0:2 Алания
7.6% (9)
1:3 Алания
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:0 Родина Москва
1.7% (2)
2:3 Алания
1.7% (2)
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