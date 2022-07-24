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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Краснодар-2
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 120
Краснодар-2 10.8% (13)
X 20.8% (25)
Арсенал Тула 68.3% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Арсенал Тула
4.70
3.66
3.45
Все Коэффициенты
Новости
Краснодар-2
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокоев Давид 1 1
Ознобихин Олег 1 1
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 1 1
Панченко Кирилл 1 1
Алиев Камран 1 1

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ознобихин Олег 1 0
Кратков Дмитрий 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0
Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Акрон 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Шинник 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Акрон 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Шинник 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шинник 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Акрон 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 120
    Краснодар-2 10.8% (13)
    X 20.8% (25)
    Арсенал Тула 68.3% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.70
    3.66
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Арсенал Тула

    Исход игры
    Краснодар-2
    10.8% (13)
    Ничья
    20.8% (25)
    Арсенал Тула
    68.3% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    0:1 Арсенал Тула
    10% (12)
    2:1 Краснодар-2
    5.8% (7)
    0:2 Арсенал Тула
    5.8% (7)
    1:3 Арсенал Тула
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Краснодар-2
    2.5% (3)
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    Краснодар-2
    Арсенал Тула
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