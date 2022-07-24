Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
91 Комар СтепанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Алиев КамранНападающий
-
79 Изотов РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокоев Давид
|1
|1
|Ознобихин Олег
|1
|1
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|1
|1
|Панченко Кирилл
|1
|1
|Алиев Камран
|1
|1
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Кратков Дмитрий
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0
Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Акрон
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Шинник
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Арсенал Тула
Исход игры
Краснодар-2
10.8% (13)
Ничья
20.8% (25)
Арсенал Тула
68.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
42.5% (51)
1:1 Ничья
16.7% (20)
0:1 Арсенал Тула
10% (12)
2:1 Краснодар-2
5.8% (7)
0:2 Арсенал Тула
5.8% (7)
1:3 Арсенал Тула
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:0 Краснодар-2
2.5% (3)
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