0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хубаев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Голосов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
История личных встреч
Нефтехимик
ФК Кубань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махатадзе Георгий
|1
|0.5
|Архипов Артём
|1
|0.5
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Котик Артём
|0
|1
|Хубаев Давид
|1
|0
|Терехов Антон
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Янушковский Роман
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрыев Азат
|1
|0
|Безденежных Игорь
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2
Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1
ФК Кубань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0
ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Акрон
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Шинник
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 ФК Кубань
Исход игры
Нефтехимик
53.3% (64)
Ничья
31.7% (38)
ФК Кубань
15% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
1:0 Нефтехимик
27.5% (33)
1:1 Ничья
26.7% (32)
2:1 Нефтехимик
20% (24)
0:1 ФК Кубань
5.8% (7)
1:2 ФК Кубань
5% (6)
2:0 Нефтехимик
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 ФК Кубань
1.7% (2)
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