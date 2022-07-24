Завёлся на трибунах гостевой фан-сектор. Есть здесь и поддержка краснодарской команды, которую болельщики стараются гнать вперёд.

Кубанцы в концовке первого тайма начали даже играть немного на время, будучи полностью удовлетворены текущим счётом на табло.

Попытались гости огрызнуться контратакой правым флангом, но последовавшая передача низом в штрафную площадку оказалась безадресной - Обухов спокойно мяч забрал.

Опасный штрафной удар заработала "Кубань" метрах в 24 от ворот соперника правее центральной оси. Отсюда можно очень опасно пробивать.

Абдоков пробивал со штрафного удара достаточно плотно, но ему удалось лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "Нефтехимика". Атака гостей вторым темпом опасной также не получилась.

Левым флангом южане теперь старались идти вперёд, но эта попытка закончилась фиксацией фола в атаке.

С правого фланга следовала прострельная передача вдоль ворот гостей, но здорово на перехвате сыграл Нестеренко, не позволив Безрукову сыграть на замыкании.

Кубанцы пользуются тем, что темп игры существенно упал. Гости теперь стараются проводить свои позиционные атаки, но подобраться к воротам Обухова у них пока не получается.

С левого фланга у хозяев последовал навес на дальний край штрафной площади, откуда Школик пытался сбросить мяч в центр, но игровой снаряд приземлился за воротами.

Глядя сейчас на коэффициенты букмекеров, можно сказать, что вероятность победы "Нефтехимика" понизилась до 50%, но они остаются фаворитами.

Атаки хозяев поля всё же сейчас проходят без скорости, которая просто необходима, чтобы раскачать массированные оборонительные порядки соперника.

С правого фланга последовала подача в штрафную площадку, далее прошла скидка головой и по воротам со "второго этажа" пробивал Хубаев, но слабовато получилось, что позволило Нестеренко справиться с угрозой.

После очередного дальнего удара случился рикошет от защитника "Кубани", и мяч едва не влетел в правую "девятку", но удача была на стороне гостей.

С углового последовала прострельная передача в штрафную площадку низом, но внимательно отработали защитники "жёлто-зелёных", разрядив обстановку в своих владениях.

С дальней дистанции по воротам пробивал Москвичёв - мяч просвистел прямо над перекладиной. Нестеренко, как мне показалось, ситуацию контролировал.

29' "Нефтехимик" начал играть медленней, чем это было в первой половине тайма. По такой игре сложно рассчитывать не то что на большое количество голов, но даже и на счёт 1:0.

28' Первая замена в составе "Кубани": вместо имеющего повреждение Даниила Горовых на поле вышел Игорь Безденежных. Пожелаем травмированному игроку скорейшего выздоровления.

27' Минутная пауза на водопой объявлена главным арбитром встречи. Жарковато в Нижнекамске, а одна сторона поля ещё и полностью находится под солнечными лучами.

26' Ещё один мелкий фол совершён в средней зоне хозяевами поля. "Нефтехимик" начал побаиваться кубанских контратак.

25' Бердников из глубины поля забрасывал мяч к правому краю штрафной площади, но там чётко отыграли защитники "Кубани", после чего нижнекамцы аккуратно нарушили правила.

24' Лаук в ответной атаке после сольного прохода пробивал по воротам со средней дистанции, но в створ попасть не сумел.

23' Футболисты продолжают стремиться пробивать по воротам соперника практически со всех позиций. Видимо, такова была предматчевая установка Кирилла Новикова.

22' Обрезались в середине поля нижнекамцы, благодаря чему контратаку провели "жёлто-зелёные", но ни к чему опасному она в итоге не привела.

21' С дальней дистанции плотно по воротам гостей пробивал Хубаев, но мяч прошёл метра на полтора мимо левого нижнего угла ворот.