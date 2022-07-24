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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 43'
ФК Кубань
0'
7' Желтая карточка
Байрыев Азат

Ход матча

7'
 
Байрыев Азат
28'
 
Безденежных Игорь
Горовых Даниил
Прогнозы 121
Нефтехимик 52.9% (64)
X 31.4% (38)
ФК Кубань 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
ФК Кубань
2.06
5.10
5.20
Все Коэффициенты
Новости
Нефтехимик
ФК Кубань

История личных встреч

Нефтехимик
ФК Кубань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махатадзе Георгий 1 0.5
Архипов Артём 1 0.5

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Котик Артём 0 1
Хубаев Давид 1 0
Терехов Антон 1 0
Денисов Роман 1 0
Янушковский Роман 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрыев Азат 1 0
Безденежных Игорь 1 0
Архипов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2
Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1
ФК Кубань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0
ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Акрон 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Шинник 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Акрон 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Шинник 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шинник 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Акрон 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 44'
    С правого фланга следовала прострельная передача вдоль ворот гостей, но здорово на перехвате сыграл Нестеренко, не позволив Безрукову сыграть на замыкании.
  • Фол, нарушение
    43'
    Левым флангом южане теперь старались идти вперёд, но эта попытка закончилась фиксацией фола в атаке.
  • 42'
    Абдоков пробивал со штрафного удара достаточно плотно, но ему удалось лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "Нефтехимика". Атака гостей вторым темпом опасной также не получилась.
  • Фол, нарушение
    41'
    Опасный штрафной удар заработала "Кубань" метрах в 24 от ворот соперника правее центральной оси. Отсюда можно очень опасно пробивать.
  • 40'
    Попытались гости огрызнуться контратакой правым флангом, но последовавшая передача низом в штрафную площадку оказалась безадресной - Обухов спокойно мяч забрал.
  • 39'
    Кубанцы в концовке первого тайма начали даже играть немного на время, будучи полностью удовлетворены текущим счётом на табло.
  • 38'
    Завёлся на трибунах гостевой фан-сектор. Есть здесь и поддержка краснодарской команды, которую болельщики стараются гнать вперёд.
  • Опасный момент
    37'
    С дальней дистанции по воротам пробивал Москвичёв - мяч просвистел прямо над перекладиной. Нестеренко, как мне показалось, ситуацию контролировал.
  • Угловой
    36'
    С углового последовала прострельная передача в штрафную площадку низом, но внимательно отработали защитники "жёлто-зелёных", разрядив обстановку в своих владениях.
  • Опасный момент
    35'
    После очередного дальнего удара случился рикошет от защитника "Кубани", и мяч едва не влетел в правую "девятку", но удача была на стороне гостей.
  • Опасный момент
    34'
    С правого фланга последовала подача в штрафную площадку, далее прошла скидка головой и по воротам со "второго этажа" пробивал Хубаев, но слабовато получилось, что позволило Нестеренко справиться с угрозой.
  • 33'
    Атаки хозяев поля всё же сейчас проходят без скорости, которая просто необходима, чтобы раскачать массированные оборонительные порядки соперника.
  • 32'
    Глядя сейчас на коэффициенты букмекеров, можно сказать, что вероятность победы "Нефтехимика" понизилась до 50%, но они остаются фаворитами.
  • 31'
    С левого фланга у хозяев последовал навес на дальний край штрафной площади, откуда Школик пытался сбросить мяч в центр, но игровой снаряд приземлился за воротами.
  • 30'
    Кубанцы пользуются тем, что темп игры существенно упал. Гости теперь стараются проводить свои позиционные атаки, но подобраться к воротам Обухова у них пока не получается.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      "Нефтехимик" начал играть медленней, чем это было в первой половине тайма. По такой игре сложно рассчитывать не то что на большое количество голов, но даже и на счёт 1:0.
    • Замена
      28'
      Первая замена в составе "Кубани": вместо имеющего повреждение Даниила Горовых на поле вышел Игорь Безденежных. Пожелаем травмированному игроку скорейшего выздоровления.
    • Судья
      27'
      Минутная пауза на водопой объявлена главным арбитром встречи. Жарковато в Нижнекамске, а одна сторона поля ещё и полностью находится под солнечными лучами.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ещё один мелкий фол совершён в средней зоне хозяевами поля. "Нефтехимик" начал побаиваться кубанских контратак.
    • Фол, нарушение
      25'
      Бердников из глубины поля забрасывал мяч к правому краю штрафной площади, но там чётко отыграли защитники "Кубани", после чего нижнекамцы аккуратно нарушили правила.
    • 24'
      Лаук в ответной атаке после сольного прохода пробивал по воротам со средней дистанции, но в створ попасть не сумел.
    • 23'
      Футболисты продолжают стремиться пробивать по воротам соперника практически со всех позиций. Видимо, такова была предматчевая установка Кирилла Новикова.
    • 22'
      Обрезались в середине поля нижнекамцы, благодаря чему контратаку провели "жёлто-зелёные", но ни к чему опасному она в итоге не привела.
    • Опасный момент
      21'
      С дальней дистанции плотно по воротам гостей пробивал Хубаев, но мяч прошёл метра на полтора мимо левого нижнего угла ворот.
    • 20'
      К кромке поля вышел Роберт Евдокимов. Видно, что главный тренер гостей недоволен тем, как развивается эта игра.
    • 19'
      Уридия с правого фланга выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но защитники "Кубани" сумели вынести мяч подальше.
    • 18'
      На всякий случай Безденежных приступил к разогреву, если вдруг понадобится вынужденная замена Горовых. Но пострадавший уже на ногах, выражая готовность вернуться в борьбу.
    • Травма, повреждение
      17'
      Получил повреждение Горовых в предыдущем эпизоде - надо оказать парню медицинскую помощь.
    • Фол, нарушение
      16'
      Впервые кубанцы попытались перейти в позиционную атаку, но она закончилась нарушением правил в районе центральной линии.
    • Фол, нарушение
      15'
      Штрафной удар на месте правого вингера заработали нижнекамцы. Подача последовала на дальнюю штангу, но там уверенно на выходе сработал Нестеренко, намертво поймав мяч в руки.
    • 14'
      Школик с правого фланга выполнял обостряющий пас в штрафную площадку на Уридию, но последнего на мгновение опередил внимательный Нестеренко.
    • 13'
      От левого угла штрафной площади теперь следовал удар по воротам гостей. На этот раз получилось точно, но опять-таки слабо, благодаря чему Нестеренко играючи мяч забрал.
    • Угловой
      12'
      Угловой снова на правом фланге заработали нижнекамские футболисты. Разыгран теперь мяч был накоротке, после чего следовал дальний удар по воротам, но несильным и неточным он получился.
    • 11'
      Букмекеры перед матчем видели достаточно большим фаворитом встречи "Нефтехимик". По первой десятиминутки это подтверждается, но счёт в матче всё ещё не открыт.
    • 10'
      Кубанцы не стремятся играть в открытый футбол с "Нефтехимиком", стараясь просто сбивать задаваемый соперником высокий темп.
    • 9'
      Со стандарта следовала подача в штрафную площадку, но кубанские защитники достаточно уверенно сумели отбиться.
    • Желтая карточка
      8'
      Уридия прорывался на правый фланг атаки хозяев поля, но его с помощью рук остановил Горовых, за что получил жёлтую карточку.
    • 7'
      Не очень много болельщиков на трибунах стадиона в Нижнекамске, но стараются они вести себя максимально активно, поддерживая любимую команду.
    • 6'
      Ещё один дальний удар по воротам "Кубани" следовал, но снова мяч полетел мимо створа ворота - на этот раз обошлось без какого-либо рикошета.
    • Опасный момент
      5'
      После подачи углового от Безрукова мяч дошёл до дальнего угла вратарской площади до оставшегося без опеки Хубаева, но тот загубил свой шанс открыть счёт в матче, поскользнувшись.
    • Угловой
      4'
      Свою первую атаку "Нефтехимик" провёл по центральной оси, а закончилась она дальним ударом Дворецкова - мяч рикошетом от защитника ушёл правее створа ворот - будет угловой.
    • 3'
      В невысоком темпе проходят стартовые минуты встречи - команды просто присматриваются друг к другу.
    • Фол, нарушение
      2'
      Первую атаку в матче кубанцы провели левым флангом но она закончилась зафиксированным фолом в атаке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли нижнекамцы.
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура Первой лиги России, в котором нижнекамский "Нефтехимик" сыграет дома с краснодарской "Кубанью".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 121
    Нефтехимик 52.9% (64)
    X 31.4% (38)
    ФК Кубань 15.7% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    ФК Кубань
    2.06
    5.10
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нефтехимик 0:0 ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 ФК Кубань

    Исход игры
    Нефтехимик
    53.3% (64)
    Ничья
    31.7% (38)
    ФК Кубань
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    27.5% (33)
    1:1 Ничья
    26.7% (32)
    2:1 Нефтехимик
    20% (24)
    0:1 ФК Кубань
    5.8% (7)
    1:2 ФК Кубань
    5% (6)
    2:0 Нефтехимик
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 ФК Кубань
    1.7% (2)
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    Нефтехимик
    ФК Кубань
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