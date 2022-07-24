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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Енисей
 
Позже
Рубин
Енисей
Рубин

История личных встреч

Енисей
Рубин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окладников Андрей 1 1
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 (1) 2

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 1 0
Самойлов Денис 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2
Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2
Рубин
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1
Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 125
    Енисей 17.6% (22)
    X 22.4% (28)
    Рубин 60% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Рубин
    4.15
    3.50
    2.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Енисей - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Рубин

    Исход игры
    Енисей
    17.6% (22)
    Ничья
    22.4% (28)
    Рубин
    60% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    34.4% (43)
    1:1 Ничья
    17.6% (22)
    0:1 Рубин
    16.8% (21)
    2:1 Енисей
    9.6% (12)
    1:0 Енисей
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Рубин
    1.6% (2)
    2:0 Енисей
    1.6% (2)
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