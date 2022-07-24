- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Агеев МихаилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Андрaник
История личных встреч
Балтика
Волгарь
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|1
|1
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|1
|1
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Тишкин Максим
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Олег
|1
|0
|Лесников Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0
Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1
Волгарь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Акрон
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Шинник
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Балтика - Волгарь
Исход игры
Балтика
91.5% (108)
Ничья
7.6% (9)
Волгарь
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
35.71% (40)
Нет
64.29% (72)
Популярный счёт
1:0 Балтика
48.3% (57)
2:1 Балтика
24.6% (29)
2:0 Балтика
11% (13)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Балтика
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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