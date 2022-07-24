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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Балтика
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 118
Балтика 91.5% (108)
X 7.6% (9)
Волгарь 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Волгарь
3.40
3.65
5.80
Все Коэффициенты
Новости
Балтика
Волгарь

История личных встреч

Балтика
Волгарь

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПД
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 1 1
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 1 1

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Тишкин Максим 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Олег 1 0
Лесников Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0
Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1
Волгарь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Акрон 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Шинник 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Акрон 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Шинник 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шинник 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Акрон 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1 во всем мире, сегодня на стадионе "Калининград", в рамках второго тура Первой лиги, встретятся местная "Балтика" и астраханский "Волгарь", встречу для вас проведет Егор Колесников, удачи командам! 
Прогнозы 118
Балтика 91.5% (108)
X 7.6% (9)
Волгарь 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Волгарь
3.40
3.65
5.80
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Где смотреть матч Балтика - Волгарь онлайн

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Прогнозы на матч Балтика - Волгарь

Исход игры
Балтика
91.5% (108)
Ничья
7.6% (9)
Волгарь
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
35.71% (40)
Нет
64.29% (72)
Популярный счёт
1:0 Балтика
48.3% (57)
2:1 Балтика
24.6% (29)
2:0 Балтика
11% (13)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Балтика
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Балтика
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