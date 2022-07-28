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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Велес Москва
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 45
Велес Москва 95.6% (43)
X 2.2% (1)
Родина Москва 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Родина Москва
1.95
3.75
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Велес Москва
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ВДЗЗ
1:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 1 0.5
Прищепа Дмитрий 1 0.5
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 1 0.5

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Дорохов Егор 1 0
Стаменкович Филип 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клещенко Александр 0 1
Аликин Павел 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Воропаев Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1
Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Саранск 3:1 Знамя Ногинск - Родина Москва 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Акрон Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Велес Москва 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Родина Москва 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Родина Москва
    1.95
    3.75
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Велес Москва - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Родина Москва

    Исход игры
    Велес Москва
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Родина Москва
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Велес Москва
    35.6% (16)
    2:0 Велес Москва
    31.1% (14)
    1:0 Велес Москва
    22.2% (10)
    3:1 Велес Москва
    4.4% (2)
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    Велес Москва
    Родина Москва
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