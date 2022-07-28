Позже
История личных встреч
Велес Москва
Родина Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|1
|0.5
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.5
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мальцев Михаил
|1
|0.5
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Дорохов Егор
|1
|0
|Стаменкович Филип
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клещенко Александр
|0
|1
|Аликин Павел
|1
|0
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Байтуков Руслан
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1
Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Саранск 3:1 Знамя Ногинск - Родина Москва 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Велес Москва - Родина Москва
Исход игры
Велес Москва
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Родина Москва
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
2:1 Велес Москва
35.6% (16)
2:0 Велес Москва
31.1% (14)
1:0 Велес Москва
22.2% (10)
3:1 Велес Москва
4.4% (2)
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